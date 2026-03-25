Pronostico Italia-Irlanda del Nord: un “bus” da scardinare per Gattuso

Italia-Irlanda del Nord è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima apparizione (Brasile 2014) l’Italia dovrà passare nuovamente dalla “trappola” dei playoff, che già le fu fatale nel 2017 (fuori dopo la doppia sfida con la Svezia) e nel 2022, l’anno della clamorosa eliminazione per mezzo dell’insospettabile Macedonia del Nord, vittoriosa 1-0 a Palermo.

Il terzo Mondiale consecutivo senza gli azzurri sarebbe inevitabilmente un disastro per il nostro calcio, il cui stato di salute appare da tempo già precario. Per staccare il pass per la rassegna iridata e volare in Nordamerica la prossima estate la truppa di Gennaro Gattuso deve vincere due partite nel giro di una settimana: la semifinale con l’Irlanda del Nord a Bergamo e poi, eventualmente, la finale con una tra Galles e Bosnia, che l’Italia disputerà fuori casa (o a Cardiff o a Zenica). Gli azzurri sono arrivati secondi nelle qualificazioni, dietro ad una scatenata Norvegia che ha annichilito la nostra nazionale sia all’andata (3-0) – quando al timone c’era ancora Luciano Spalletti – sia nel match di ritorno con uno schiacciante 4-1 a San Siro. Non è bastato, dunque, vincere le altre sfide, tutte portate a casa, contro Israele, Estonia e Moldavia.

Con Gattuso l’Italia è cresciuta sul piano offensivo e realizzativo: al di là del valore degli avversari affrontati, la selezione azzurra non ha mai segnato meno di 2 gol a partita, tranne nel match del “Meazza” con la Norvegia.

Numeri che dovrebbero far ben sperare in vista della sfida contro una nazionale che punterà quasi esclusivamente sul blocco basso, sui lanci lunghi e sulle ripartenze per arginare la manovra orchestrata da Gattuso. Certo, i nordirlandesi in trasferta sono assolutamente meno efficaci e pericolosi rispetto alle gare casalinghe, ma avranno un vantaggio non banale, ciò quello di poter giocare senza nulla da perdere. E soprattutto senza pressione, che al contrario sarà tutta sulle spalle dell’Italia.

Due assenze pesanti per i nordirlandesi

Guidati da Michael O’Neill, i britannici hanno chiuso al terzo posto nel girone della Germania, insidiando fino all’ultimo la Slovacchia, battuta peraltro 2-0 a Cardiff. Fuori casa invece l’unico successo è arrivato contro il fanalino di coda Lussemburgo, ultimo con 0 punti. Questo piazzamento di per sé non sarebbe bastato per andare ai playoff ma l’Irlanda del Nord potrà giocarsi questa chance grazie alla Nations League ed al primo posto nel girone di Lega C.

A Bergamo il ct O’Neill dovrà fare a meno di due colonne portanti della sua nazionale, Ballard e Bradley, che militano rispettivamente in Premier League nel Sunderland e nel Liverpool, entrambi infortunati. Sulle fasce agiranno Hume e Lewis, in attacco invece Price affiancherà Donley.

Dall’altro lato, Gattuso dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Politano e Dimarco sulle corsie esterne e la coppia Kean-Retegui in attacco. In regia Locatelli, coadiuvato da Barella e Tonali. Dietro non è da escludere il recupero di Bastoni, tornato ad allenarsi sul campo negli ultimi giorni a Coverciano: se non dovesse recuperare toccherà ad uno tra Gatti e Buongiorno. Hanno fatto discutere le mancate convocazioni di Fagioli, Zaniolo e Bernardeschi, tre giocatori che stanno facendo molto bene nelle rispettive squadre.

Come vedere Italia-Irlanda del Nord in diretta tv in chiaro e in streaming

Italia-Irlanda del Nord è in programma giovedì alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

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Il pronostico

L’Italia si trova di fronte allo spettro dei playoff per la terza volta di fila, con l’obbligo assoluto di evitare l’ennesimo fiasco. Gli azzurri hanno cambiato volto con Gattuso: più produzione offensiva (19 gol in 6 gare) ma anche qualche amnesia difensiva di troppo. Di fronte, un’Irlanda del Nord operaia, orfana delle sue stelle Bradley e Ballard, che approda a questo spareggio grazie alla Nations League e che fuori casa ha un rendimento quasi nullo.

“Ringhio” punterà sulla fisicità di Kean e Retegui per scardinare il bus che O’Neill parcheggerà davanti alla porta. Sebbene le mancate convocazioni di Zaniolo e Bernardeschi abbiano fatto discutere, il centrocampo azzurro con Barella, Tonali e Locatelli garantisce una qualità che i nordirlandesi non possono certo pareggiare. Il dato sui gol segnati con Gattuso è incoraggiante, ma attenzione: l’Italia subisce quasi sempre. Tuttavia, contro un attacco che ha segnato solo 7 gol in 6 partite e che fatica maledettamente in trasferta (1 vittoria su 10), il passaggio del turno non può sfuggire. La vittoria azzurra è l’esito più logico. La spinta di Bergamo e la necessità di chiudere subito la pratica dovrebbero portare a un successo con almeno due reti di scarto.

Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0