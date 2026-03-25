Pronostici Galles-Bosnia: marcatore e tiri in porta

Galles-Bosnia, le dritte riguardanti una delle sfide valide per le prossime Qualificazioni ai Mondiali: ecco lo scenario

Per riscrivere una pagina importante della sua storia. Il Galles ospita la Bosnia nel suo fortino in un match dal contenuto agonistico non scontato che si preannuncia vibrante sotto tanti punti di vista.

Spesso decisivo nelle gare degli uomini di Bellamy, il fattore campo dovrebbe imprimere una direzione chiara ad una gara che potrebbe arridere ai padroni di casa, impeccabili negli ultimi due anni davanti al proprio pubblico. In tal senso risulta piuttosto invitante la candidatura di Harry Wilson in chiave player building.

Autore di ben nove gol e tre assist nelle ultime undici uscite ufficiali, l’esterno del Fulham è pronto a vivere un’altra serata importante. Sfavillante anche in Premier League, il fac totum del Galles ha collezionato sedici gol e nove assist nelle trentanove presenze complessivamente messe a referto: la sua candidatura come marcatore plus è intrigante.

Autore di nove gol in stagione, impreziositi anche da due assist, Demirovic ha dimostrato di avere il piede molto caldo. La Bosnia si affida anche al suo talento per provare a scardinare il muro del Galles: l’opzione tiro in porta (escluso pali e traverse) suo e di Edin Dzeko rappresenta un ottimo compromesso.

Per chiudere, occhio ai numeri di Jordan James, il calciatore del Galles con più conclusioni all’attivo delle gare di qualificazioni Mondiali (ben tredici complessive, tre in più di Wilson): numeri che autorizzano a credere in un suo tentativo ben indirizzato anche questa sera.

Wilson marcatore plus; Jordan James, Demirovic e Dzeko Over 0,5 tiro in porta (esclusi pali o traverse) si trovano a quota 9,52 su Goldbet.