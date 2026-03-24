Pronostico Turchia-Romania: Montella può sorridere

Turchia-Romania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La Turchia vuole andare al Mondiale. E ha buone possibilità intanto per arrivare alla finale degli spareggi. Nonostante la Romania sia una nazionale in crescita – e che esprime dei buoni calciatori – dentro la truppa allenata da Vincenzo Montella ci sono degli elementi in grado, sempre, di fare la differenza.

Ma ci sono anche dei giocatori a differenza di quanto succede nella nazionale ospite, che sanno gestire questo tipo di partite, ricche di pressioni, visti i ruoli apicali che hanno all’interno del proprio club. L’ultimo scontro diretto lo ha vinto la Romania, ma era il 2017, ma questo potrebbe essere anche un aiuto, sotto l’aspetto mentale, verso la formazione turca: infatti, nei cinque precedenti scontri diretti, le vittorie si sono alternate. Anche la cabala può aiutare in questi casi e in una partita che ha un valore davvero altissimo. C’è un dato, però, che deve fare alzare le antenne alla Turchia: la squadra ospite, infatti, in tutte le ultime otto trasferta giocate ha sempre trovato la via del gol. La difesa di Montella non è imbattibile, se si sfalda concede troppo, ma è evidente che davanti abbia dei giocatori di qualità che possono fare sempre un gol più della squadra avversaria.

Crediamo, quindi, che la Turchia possa riuscire a raggiungere la finale e giocarsi quindi all’ultimo atto l’accesso al prossimo Mondiale. Sotto vi diciamo quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Turchia-Romania in diretta tv e in streaming

Turchia-Romania, valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali, è in programma giovedì 26 marzo alle 18:00. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Turchia è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.85 sugli stessi bookmaker.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Turchia vincente, in una gara che visti i numeri della Romania potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. Sul fatto che Montella vada in finale non abbiamo il minimo dubbio. Sarà assolutamente così.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Turchia-Romania

TURCHIA(4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Yilmaz; Akturkoglu.

ROMANIA (4-3-3): Tarnovanu; Ratiu, Ghita, Eissat, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Man, Birligea, Baiaram.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1