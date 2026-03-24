Pronostico Real Madrid-Barcellona, Champions femminile: il Clasico senza storia

Real Madrid-Barcellona è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico

Partiamo da un fatto: il Barcellona, al femminile, è la squadra più forte del Mondo. Ha in rosa Putellas e Bonmati, che si sono divisi i palloni d’oro degli ultimi anni, e ha un gioco scintillante. Se non avete mai visto una partita di questa squadra vi invitiamo davvero a farlo.

Mettiamo in tavola un altro fatto: il Barcellona, nelle ultime dieci partite giocate contro il Real Madrid, ha vinto nove volte e una sola volta ha perso. Inoltre, solamente in una delle nove vittorie ha preso gol. Una dimostrazione clamorosa del divario tecnico, e fisico, che c’è tra queste due formazioni. Le catalane hanno perso in finale l’ultima Champions League contro l’Arsenal, ma prima avevano trionfato per diversi anni di fila. Hanno voglia di rifarsi e pure nella prima parte di questa annata hanno dimostrato di essere una spanna superiori a tutte le altre. Non c’è storia, mettiamolo in chiaro, per il passaggio del turno e mai ce ne sarà. Come non ci sarà storia, oggettivamente, pure per questa partita che è molto indirizzata. A differenza delle due squadre maschili, qui non esiste la possibilità che le cose vadano in maniera diversa.

Come vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Barcellona è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL ha il valore di 1.83 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Vittoria, anche molto semplice, della squadra ospite. Come vi abbiamo raccontato il Barcellona fa uno sport diverso rispetto al Real Madrid e non avrà nessuna difficoltà né a vincere questa partita né a superare il turno. Gara, tra le altre cose, anche almeno da tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-3): Misa; Garcia, Luna, Andersson, Yasmim; Angeldal, Dorado, Weir; Comendador, Redondo, Feller.

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Torrejon, Paredes, Ranera, Brugts; Schertenleib, Serrajordi, Putellas; Martinez, Paralluelo, Pina.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4