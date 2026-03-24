Pronostico Malta-Lussemburgo: c’è una mezza rinascita

Malta-Lussemburgo è una partita valida per la Nations League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

In maniera anche abbastanza incredibile, nelle ultime partite giocate, Malta ha dimostrato di possedere ancora delle qualità di certo non indifferenti. Se fino a pochi mesi fa parlavamo di una squadra che all’interno di una partita non riusciva in nessun modo nemmeno a segnare due gol, il bottino è cambiato.

E contro Lussemburgo, ci sono ottime possibilità, che questa nazionale possa riuscire, almeno, a portare alla sfida di ritorno la possibilità di promozione nella Nations League C. Sì, la trasformazione che c’è stata, anche se ovviamente con squadre dello stesso livello – e il Lussemburgo è praticamente dello stesso livello – è assolutamente da tenere in considerazione. Una gara, questa, che probabilmente anche al di là di quello che potrebbe essere la previsione (le qualità tecniche sono quelle che sono) potrebbe anche riuscire a regalare almeno un gol per squadra e anche tre reti complessive. Ma per il pronostico vi rimandiamo sotto.

Come vedere Malta-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

Malta-Lussemburgo, valida per gli spareggi di Nations League, è in programma giovedì 26 marzo alle 18. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria di Malta è quotata 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece, ha un valore di 2.00 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Crediamo che Malta possa vincere questa partita dentro un match da almeno un gol per squadra e di conseguenza, anche, da almeno tre reti complessive. Una gara dalle mille emozioni e con quote davvero altissime.

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Le probabili formazioni di Malta-Lussemburgo

MALTA (4-2-3-1): Bonello; Muscat, Shaw, Bohrer, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Teuma, Chouraref; Cardona.

LUSSEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Martins, Korac, Carlson, Jans; Olesen; Thil, Martins, Barreiro, Dardari; Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1