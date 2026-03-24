Pronostico Gibilterra-Lettonia: la salvezza è già assegnata

Gibilterra-Lettonia è una partita valida per la Nations League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Spareggi non solo per il Mondiale, ma anche per salvare la propria categoria in Nations League. Gibilterra e Lettonia sono due di queste squadre, ed è abbastanza evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, quale di queste alla fine del doppio turno festeggerà.

Gibilterra non vince una partita dal 2024, una vittoria contro San Marino. Conosciamo questa squadra, che ovviamente e per i motivi che sappiamo tutti quali possono essere, non ha davvero possibilità di sognare qualcosa. Si gioca per il gusto di farlo, perché è giusto farlo. Ma oltre non si può andare, alla fine le qualità tecniche sono quelle. E la Lettonia, invece, dal proprio canto, ha sicuramente qualità maggiori – tecniche, fisiche e tattiche – rispetto alla squadra ospitante. Uno di quei match, quello in programma nel tardo pomeriggio di giovedì, che ha davvero poca storia e che ha davvero poco da raccontare. Se non una semplice vittoria della squadra ospite.

Come vedere Gibilterra-Lettonia in diretta tv e in streaming

Gibilterra-Lettonia, valida per gli spareggi di Nations League, è in programma giovedì 26 marzo alle 18. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Lettonia è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece, ha un valore di 2.40 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Semplice la vittoria della Lettonia in una gara da almeno tre reti complessive. E la quota non è poi così bassa come si potrebbe pensare.

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Le probabili formazioni di Gibilterra-Lettonia

GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jolley, Lopes, Olivero, Mauro; Ronan, Torrilla, Pozo; Del Rio, Bartolo, Scanlon.

LETTONIA (4-3-3): Matrevics; Savalnies, Veips, Melnisk, Jurkovskis; Vapne, Zelenkovs, Tonisevs; Ikaunieks, Gutkovskis, Daskevics.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3