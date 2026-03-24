Pronostico Gibilterra-Lettonia: la salvezza è già assegnata

di

Gibilterra-Lettonia è una partita valida per la Nations League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Spareggi non solo per il Mondiale, ma anche per salvare la propria categoria in Nations League. Gibilterra e Lettonia sono due di queste squadre, ed è abbastanza evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, quale di queste alla fine del doppio turno festeggerà.

Pronostico Gibilterra-Lettonia
Pronostico Gibilterra-Lettonia: la salvezza è già assegnata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gibilterra non vince una partita dal 2024, una vittoria contro San Marino. Conosciamo questa squadra, che ovviamente e per i motivi che sappiamo tutti quali possono essere, non ha davvero possibilità di sognare qualcosa. Si gioca per il gusto di farlo, perché è giusto farlo. Ma oltre non si può andare, alla fine le qualità tecniche sono quelle. E la Lettonia, invece, dal proprio canto, ha sicuramente qualità maggiori – tecniche, fisiche e tattiche – rispetto alla squadra ospitante. Uno di quei match, quello in programma nel tardo pomeriggio di giovedì, che ha davvero poca storia e che ha davvero poco da raccontare. Se non una semplice vittoria della squadra ospite.

Come vedere Gibilterra-Lettonia in diretta tv e in streaming

 

Gibilterra-Lettonia, valida per gli spareggi di Nations League, è in programma giovedì 26 marzo alle 18. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Lettonia è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL  invece, ha un valore di 2.40 sugli stessi bookmaker.

  • Maggiori informazioni sui bonus
  • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
  • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Semplice la vittoria della Lettonia in una gara da almeno tre reti complessive. E la quota non è poi così bassa come si potrebbe pensare.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Gibilterra-Lettonia

GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jolley, Lopes, Olivero, Mauro; Ronan, Torrilla, Pozo; Del Rio, Bartolo, Scanlon.
LETTONIA (4-3-3): Matrevics; Savalnies, Veips, Melnisk, Jurkovskis; Vapne, Zelenkovs, Tonisevs; Ikaunieks, Gutkovskis, Daskevics.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3

Bonus Benvenuto
Fino a 50EUR sport e casino
Bonus scommesse fino a 50EUR sul primo deposito
50€
Verifica
Bonus Benvenuto: fino A 200€
fino A 200€
Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito
50€
Verifica
Bonus Benvenuto
fino a 12050€
Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto
fino a 1500€
Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.
50€
Verifica