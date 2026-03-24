Pronostico Brasile-Francia, prove di Mondiale negli States: spettacolo assicurato

Brasile-Francia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Brasile e Francia vogliono essere due protagoniste indiscusse del Mondiale nordamericano che prenderà il via il prossimo giugno. E per riuscirci le due blasonatissime selezioni (5 titoli iridati la Seleçao, 2 Les Bleus) faranno in modo di arrivare pronte all’appuntamento. Questa breve finestra è molto importante perché consentirà ai due commissari tecnici, da una parte Carlo Ancelotti e dall’altra Didier Deschamps, di continuare a sperimentare: da qui al Mondiale, a causa del fittissimo calendario dei club, saranno infatti poche le occasioni per lavorare con i rispettivi gruppi.

Non è un caso dunque che questa amichevole di lusso si giochi negli Stati Uniti, al Gillette Stadium di Foxborough nel Massachusetts, uno degli stadi che ospiteranno alcune partite dell’attesissima rassegna internazionale (la Francia, tra l’altro, qui affronterà la Norvegia di Haaland nella terza giornata della fase a gironi). Il Brasile, che non vince la Coppa del Mondo dal lontano 2002, si è affidato ad uno degli allenatori più vincenti di sempre per tornare sul tetto del pianeta. Per Ancelotti, ad ogni modo, è stato un inizio in salita: nel girone eliminatorio sudamericano, la Seleçao è arrivata soltanto quinta, a -10 dall’Argentina. Nelle ultime uscite non ha certo incantato: delle amichevoli disputate da settembre in poi ne ha vinte solo due (0-5 contro la Corea del Sud e 2-0 al Senegal) ma è arrivata anche una sorprendente sconfitta con il Giappone (3-2) ed un pareggio con la non irresistibile Tunisia (1-1).

Deschamps con il dubbio Mbappé

La Francia, invece, non ha avuto grossi problemi a staccare il pass per il Nordamerica. Mbappé e compagni hanno dominato il girone in cui erano state sorteggiate pure Azerbaigian, Ucraina e Islanda.

Percorso abbastanza netto per Les Bleus: 5 vittorie e un sorprendente pareggio in terra islandese. Deschamps anche stavolta dovrà fare i conti con le altissime aspettative che aleggiano ormai da anni sulla sua selezione, che vista l’abbondanza di qualità a disposizione figura di nuovo tra le principali favorite per la vittoria finale. Per le due amichevoli con Brasile e Colombia, il selezionatore transalpino ha convocato praticamente tutti i big, compreso Mbappé, reduce da un infortunio e non ancora al 100%. Tra le assenze spiccano invece quelle degli infortunati Koundé, Saliba, Barcola e Manu Koné.

In Brasile Ancelotti si è beccato le prime critiche per via della mancata convocazione di Neymar, la cui carriera in nazionale sembra al capolinea. L’ex tecnico del Real Madrid al tempo stesso ha dovuto rinunciare a diversi giocatori, tra cui Bruno Guimaraes, Alisson, Militao, Paquetà, Richarlison, Rodrygo ed Estevao, tutti alle prese con problemi fisici. In attacco, tuttavia, Ancelotti farà affidamento sulle due stelle di Barcellona e Real, Raphinha e Vinicius Jr., in questo momento scatenati con i rispettivi club, soprattutto il secondo.

Come vedere Brasile-Francia in diretta tv e in streaming

Brasile-Francia, in programma giovedì alle 21:00 al Gillette Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Brasile di Ancelotti è un cantiere aperto, orfano di Neymar (scelta tecnica che fa discutere) e falciato dagli infortuni (Alisson, Militao e Rodrygo su tutti). La forza dei verdeoro risiede però nello stato di grazia di Vinicius Jr. e Raphinha, capaci di incendiare qualsiasi difesa. La Francia, d’altro canto, è una macchina collaudata che ha passeggiato nelle qualificazioni, ma arriva negli USA con qualche defezione nel reparto arretrato (Koundé e Saliba) e un Mbappé non al top della condizione. In un’amichevole di questo prestigio, con le difese rimaneggiate e il talento offensivo di Vinicius e Mbappé in campo, è difficile immaginare una gara a reti inviolate. Entrambe vorranno mandare un messaggio forte in vista di giugno. La Francia sembra avere più certezze collettive rispetto al nuovo corso di Ancelotti, ma il talento individuale brasiliano può equilibrare il match in ogni istante. Un pareggio spettacolare o una vittoria di misura francese sembrano essere gli esiti più probabili.

Le probabili formazioni di Brasile-Francia

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Fabinho; Raphinha, Andrey Santos, Vinicius Jr.; Cunha.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Kanté; Dembélé, Cherki, Olise; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2