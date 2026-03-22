Pronostico Internacional-Chapecoense: quarta di fila per il sorpasso

Internacional-Chapecoense è una partita dell’ottava giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria contro il Santos in trasferta di qualche giorno fa, la prima in campionato, ha ridato fiato all’Internacional che inizia, praticamente, una nuova stagione. Contro la Chapecoense, in casa, i biancorossi vogliono trovare anche la prima affermazione tra le mura amiche. E le possibilità ci sono e ci sono pure tanti.

Anche perché i precedenti ci dicono che i brasiliani di casa da tre partite di fila vincono contro i biancoverdi che sì, hanno iniziato discretamente la stagione – con sette punti portati a casa fino ad oggi – ma se vogliamo fare un paragone, gli ospiti, potrebbero essere proprio come la Cremonese in Italia: una squadra costruita solamente per raggiungere la salvezza e che ha iniziato bene, ma che ha dei valori che non possono reggere questi ritmi da qui alla fine dell’anno. Insomma, per l’Internacional si prospetta una domenica importante, una di quelle che possono cambiare il corso delle cose.

Come vedere Internacional-Chapecoense in diretta tv e in streaming La sfida valida per l’ottava giornata del Brasileirao Internacional-Chapecoense, in programma domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Internacional è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Vittoria interna, la prima dell’anno, per l’Internacional. Una gara che ha poco da dire, una gara che è indirizzata a molte ore dall’inizio del match. Le probabili formazioni di Internacional-Chapecoense INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomez, Mercado, Victor, Allex; Ronaldo, Paula; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Borre.

CHAPECOENSE (4-3-1-2): Vieira; Everton, Bruno, Eduardo, Clar; Rafael, Camillo, Joao Vitor; Giovanni Augusto; Bolasie, Marcinho. POSSIBILE RISULTATO: 2-1