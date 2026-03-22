Pronostico Como-Pisa: quinta di fila e Champions più vicina

Como-Pisa è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como non si ferma più: dopo aver vinto in casa della Juve, nel giro di poche settimane gli uomini di Cesc Fabregas hanno avuto la meglio anche sull’altra diretta concorrente per il quarto posto, la Roma, battuta 2-1 domenica scorsa in riva al lago. Ennesimo successo ottenuto grazie al gioco spumeggiante ed ambizioso della squadra guidata dal tecnico catalano: nonostante sia passato in svantaggio quasi subito, il Como non si è perso d’animo, ha iniziato a martellare i giallorossi e nel corso della ripresa, approfittando anche dell’espulsione di Wesley, ha completato la rimonta, prima con Douvikas e poi con Diego Carlos.

La Champions League fino a qualche mese fa sembrava solo un sogno, adesso invece è realtà: Fabregas ha iniziato questa giornata da quarto in classifica, a +1 sulla Juventus – nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato della sfida tra i bianconeri e il Sassuolo – e a +3 sulla Roma. Il Como, oltre che sull’entusiasmo, può contare su un calendario tutt’altro che impossibile, in cui le uniche big rimaste da affrontare sono Inter e Napoli (ad aprile c’è in programma anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia con i nerazzurri).

Contro il Pisa, una delle due squadre insieme al Verona che appaiono ormai spacciate e destinate al ritorno in cadetteria, Nico Paz e compagni hanno ovviamente una grande occasione per continuare ad inseguire la storica qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Pisa unico a secco di vittorie fuori casa

I toscani però malgrado il penultimo posto non possono essere presi sotto gamba, soprattutto dopo il ritorno al successo con il Cagliari (3-1), vittoria – soltanto la seconda in questo campionato – che ha interrotto un digiuno che andava avanti addirittura da novembre. Prima gioia per l’allenatore svedese Oscar Hiljemark, segno che la voglia di lottare, nonostante il -9 dalla salvezza, non è del tutto svanita. Il Pisa, tuttavia, è la squadra che ha il peggior rendimento esterno della Serie A: solamente 8 i punti totalizzati dai nerazzurri, ancora a secco di vittorie lontano dalla Toscana.

Nel Como l’unico indisponibile è Addai. Fabregas potrebbe lanciare dal 1′ Diao al posto di Vojvoda nel ruolo di esterno alto. In difesa l’unico ballottaggio, tra Valle e Moreno. Dall’altro lato, Hiljemark deve fare i conti con due assenze per squalifica, Durosinmi e Aebischer.

Come vedere Como-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Pisa, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. La combo “1+Over 1.5” è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Como ha il vento in poppa dopo aver abbattuto due big come Juve e Roma. Con il quarto posto tra le mani e un gioco che incanta (61.4% di possesso palla, il più alto della Serie A), i lariani vedono la Champions League non più come un miraggio, ma come un traguardo concreto. La squadra di Fabregas sta segnando a raffica (almeno 2 gol a partita nelle ultime quattro e terzo miglior attacco) e l’entusiasmo del pubblico di casa potrebbe travolgere un Pisa che fuori casa non ha ancora mai vinto in tutto il campionato. Tuttavia, attenzione alla “pareggite” esterna dei toscani: 8 pareggi su 14 trasferte dimostrano che i nerazzurri sanno come chiudersi e soffrire. Senza Aebischer a fare schermo, però, contenere la qualità di Nico Paz e Baturina sarà un’impresa ai limiti del possibile. Il Como ha troppa inerzia e qualità per fallire l’appuntamento. La necessità di tenere a distanza la Juve di Spalletti farà il resto. Non è da escludere un clean sheet lariano: sarebbe il primo dopo un mese.

Le probabili formazioni di Como-Pisa

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0