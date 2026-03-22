Pronostico Augusta-Stoccarda: due campionati diversi

Augusta-Stoccarda è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Germania, e la classifica ne è la prova, si fanno due campionati diversi. Forse tre. Il Bayern Monaco uno, poi quelle che fanno la lotta per l’Europa, e infine quelle che cercano di salvarsi con anticipo.

Bene, lo Stoccarda è nel secondo gruppo, l’Augusta invece è nel terzo. E anche se la classifica dice che gli ospiti sono al quarto posto e i padroni di casa al nono, i punti di differenza sono 19, a conferma di quello che vi abbiamo detto. La possibilità, però, che ha lo Stoccarda per staccare l’Hoffenheim e prendersi il terzo posto in classifica, anche davanti al Lipsia, è una motivazione enorme per una squadra che ha sì giocato nel corso della settimana contro il Porto in Europa League, ma che sotto tutti gli aspetti ha speso sicuramente poco dopo la sconfitta interna di due giovedì fa che di fatto ha indirizzato la qualificazione. Insomma, una partita che non ha tolto chissà quali energie e che quindi crediamo non farà la differenza nel corso di questo match.

Come vedere Augusta-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Augusta-Stoccarda è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 2.05 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La certezza è il GOL. La sensazione, invece, per quello che vi abbiamo raccontato prima, è che lo Stoccarda possa prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino e per la propria corsa alla Champions League.

Le probabili formazioni di Augusta-Stoccarda

AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro.

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Karazor, Stiller, Fuhrich; El Khannouss, Undav; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2