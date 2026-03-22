Pronostico Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham: è fattore campo

Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham sono partite della trentunesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’Aston Villa ha motivazioni importanti, così come ce le ha il West Ham, per questa partita. Il Liverpool e il Chelsea, dirette inseguitrici per il quarto posto, hanno entrambe perso quindi i padroni di casa hanno la possibilità di allungare in classifica e mettere una seria ipoteca alla qualificazione.

Il West Ham dal proprio canto avrebbe bisogno di punti per riuscire a prendersi una salvezza che adesso si può fare dopo una prima parte di annata nella quale sembrava impossibile. Ma il campo di Birmingham, nonostante il momento non del tutto positivo degli uomini di Emery, è complicato. Quindi crediamo che il fattore campo possa essere decisivo, così come la classifica, ovviamente.

Tudor in settimana con il suo Tottenham ha trovato la prima e inutile vittoria sulla panchina. Il passaggio del turno contro l’Atletico Madrid era stato deciso in Spagna, ma sicuramente vincere potrebbe aiutare nella ricorsa alla salvezza. Il Tottenham tecnicamente non è una squadra da ultime posizioni in classifica è questa contro il Nottingham, un’altra squadra che lotta per la salvezza e che ha pure giocato in Europa giovedì, è la partita che potrebbe dare un senso diverso alla parte finale di stagione. Quindi crediamo pure in questo caso che il fattore campo possa essere decisivo.

Come vedere Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham in diretta tv e in streaming

Le sfide Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham sono in programma domenica alle 15:15. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del West Ham è quotata 1.72 su Lottomatica e GoldBet. Quella del Tottenham invece invece ha un valore di 2.50 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico di Aston Villa-West Ham West Ham vincente in una gara da almeno un gol per squadra. L’occasione è troppo ghiotta per allungare nella corsa alla Champions League. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Luiz; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Magassa; Bowen, Fernandes, Pablo; Castellanos. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 2-1 Il pronostico di Tottenham-Nottingham Seconda vittoria sulla panchina del Tottenham per Tudor, questa da un valore decisamente importante. Le probabili formazioni TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Gray; Tel, Simons, Richarlison; Kolo Muani.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; McAtee, Gibbs-White, Dominguez; Jesus. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 2-1