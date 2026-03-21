Pronostico Siviglia-Valencia: 3 punti per il sorpasso

Siviglia-Valencia è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Un punto solo di differenza in classifica a favore del Valencia. Due squadre che si ritrovano a lottare per la salvezza – anche se un po’ di spazio per respirare c’è – come succede spesso negli ultimi anni. Una situazione che, almeno una delle due, potrebbe vedere migliorare alla fine del sabato sera.

Il Siviglia in casa sta costruendo, anche se con fatica, i propri obiettivi stagionali. Almeyda ha almeno dato un’anima a questa squadra – che lotta – e che viene, appunto, davanti ai propri tifosi, da quattro risultati utili di fila (una vittoria e tre pareggi, tutti uno a uno). Il Valencia, invece, fuori casa fa una fatica enorme. Due sconfitte consecutive (tre nelle ultime cinque) e una squadra che non riesce a trovare continuità. Ed è per questo che si ritrova a sudare, come detto, per una permanenza non semplicissima.

Anche se negli ultimi cinque scontri diretti gli ospiti non hanno mai perso, il Siviglia in questo momento appare molto più in palla e molto più concentrato verso quello che è il proprio target stagionale.

Come vedere Siviglia-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Valencia, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il Siviglia prende spesso gol, soprattutto in casa, quindi il Valencia almeno una rete nel corso del match la dovrebbe trovare. Oltre al GOL – che ha un’ottima quota – come spiegato prima è stimolante la vittoria del Siviglia.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoume, Sow; Vargas, Ejuke, Oso; Adams.

VALENCIA (3-4-1-2): Dimitrievski; Vazquez, Nunez, Comert, Gaya; Guerra, Rodriguez; Rioja, Ugrinic, Beltran; Duro.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1