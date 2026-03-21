Pronostico Parma-Cremonese: numeri da brividi nei precedenti in Serie A

Parma-Cremonese è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due sconfitte devastanti negli scontri diretti con Lecce (2-1) e Fiorentina (1-4) rischiano di affossare definitivamente la Cremonese, da lunedì scorso diventata ufficialmente la terza candidata alla retrocessione in Serie B dopo Pisa e Verona, che sono già con un piede e mezzo in cadetteria. Contro la Viola i grigiorossi hanno incassato un altro ko, il quarto consecutivo, rimanendo al terzultimo posto, a -3 dal Lecce quartultimo.

La società è corsa ai ripari, tentando il tutto per tutto con il cambio di allenatore: via Davide Nicola, dentro Marco Giampaolo, che in passato aveva già guidato il club lombardo (era la stagione 2014-15, in Serie C). L’ex tecnico di Milan e Lecce ha poco tempo per sistemare le cose: la Cremonese non vince da inizio dicembre e nel girone di ritorno è la squadra che ha totalizzato meno punti, a malapena due. Da febbraio in poi i numeri offensivi sono calati vertiginosamente ma è a livello difensivo che stanno emergendo le lacune più preoccupanti: nelle ultime quattro giornate i grigiorossi non hanno mai incassato meno di due gol. Nel 2026, poi, la Cremonese non ha conquistato neppure un punto in trasferta e considerando i cinque principali campionati europei nessuno ha fatto peggio. L’ottimo girone d’andata, insomma, di fronte a questi numeri disastrosi appare oggi un ricordo lontanissimo.

Giampaolo dovrà giocoforza ricominciare a fare punti a partire dalla gara di Parma. I ducali la salvezza ce l’hanno ormai in tasca: una volta arrivati a quota 34 hanno tirato un po’ i remi in barca e la differenza di motivazioni è apparsa evidente nell’ultima sfida con il Torino, che una settimana fa ha travolto 4-1 gli uomini di Carlos Cuesta, interrompendo una serie di cinque risultati utili consecutivi.

Contro la Cremonese il tecnico spagnolo non avrà capitan Delprato, assente per squalifica, e neppure Cremaschi, subito operato al menisco in seguito all’infortunio patito a Torino. Improbabile, poi, che recuperi Bernabé: la sua qualità è mancata tantissimo nelle ultime uscite degli emiliani. Dall’altro lato, Giampaolo dovrebbe cambiare modulo passando a 4 dietro: la novita potrebbe riguardare Vandeputte, in pole per una maglia da titolare sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco formata da Okereke e Bonazzoli. Out Vardy, Collocolo e Baschirotto.

Come vedere Parma-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Cremonese, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’effetto Giampaolo è l’unica vera incognita di un match in cui i numeri pendono inevitabilmente verso i ducali. La Cremonese ha la peggior difesa dell’ultimo mese (almeno 2 gol subiti a partita) e un blocco psicologico in trasferta che non ha eguali in Europa nel 2026. Il Parma, pur senza il faro Bernabé e il capitano Delprato, finora ha dimostrato grande cinismo: se passano in avanti, non si fanno più riprendere (zero punti persi da situazione di vantaggio in questo anno solare). La Cremonese passerà alla difesa a quattro e punterà sulla voglia di Vandeputte, ma scardinare il “Tardini” rasenta l’impresa. Cuesta vorrà riscattare la batosta di Torino e difficilmente perderà contro una squadra che non vince da dicembre. Giampaolo cercherà di dare ordine, il che potrebbe portare a una gara meno aperta del previsto. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Parma-Cremonese

PARMA (5-3-2): Suzuki; Britschgi, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.

CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Payero, Maleh; Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1