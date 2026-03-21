Pronostico Fulham-Burnley: le cose tornano normali

Fulham-Burnley è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Dal titolo si capisce una cosa: gli ultimi risultati che il Fulham, in casa, ha fatto contro il Burnley non sono stati normali. Cosa vuole dire? Vuole dire che se gli ospiti vincono le ultime tre trasferte di fila su questo campo e inoltre nel vincono quattro nelle ultime cinque, non è una cosa che può passare in sordina. Ma stavolta le cose, come detto, torneranno com’è giusto che sia e come ci dice la classifica.

Il Fulham è tranquillo, a metà. Senza nessuna illusione europea – cosa che sembrava potesse succedere nel corso dell’annata – e con l’obiettivo, dichiarato, di chiudere nel migliore dei modi il campionato. Il Burnley, invece, con 20 punti conquistati fino al momento, vede la salvezza (è penultima) lontana dieci lunghezze. Enormità. Nessuno ci crede ormai più anche perché la squadra sulla quale bisogna fare la corsa è il Tottenham, e sappiamo che gli Spurs prima o poi si ritroveranno fuori da una situazione complicata. Come la Fiorentina in Italia, prima o poi i veri valori vengono fuori.

Quindi il Fulham – dopo due sconfitte di fila interne, entrambe per uno a zero – non solo ritroverà il gol ma ritroverà soprattutto tre punti che torneranno a far sorridere il pubblico amico. La partita è abbastanza indirizzata.

Come vedere Fulham-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Burnley è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Fulham è quotata 1.57 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Tornerà alla vittoria il Fulham contro un Burnley che negli ultimi anni ha fatto quello che ha voluto su questo campo. Insomma, una situazione molto chiara. Una situazione che ci spinge a dire che potrebbero arrivare i tre punti senza nemmeno subire gol. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Fulham-Burnley FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez.

BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Humphreys, Laurent, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Hartman; Anthony, Foster; Flemming. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 2-0