Pronostico Everton-Chelsea: le qualità fanno la differenza

Everton-Chelsea è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Abbandonato la Champions contro una squadra oggettivamente più forte, il Chelsea adesso vuole cercare di riprendersi una qualificazione alla prossima massima competizione europea sapendo di poterlo fare solamente tramite il campionato. E ha buone possibilità di riuscita.

Certo, da quando è andato via Enzo Maresca il nuovo allenatore non è che abbia avuto quell’impatto che tutti si aspettavano. Ma ha avuto, c’è da dire, anche partite complicate. E quella contro l’Everton ne è un’altra di queste. La squadra blu di Liverpool è dietro di cinque lunghezze, complicato pensare a qualcosa di più importante di una stagione tranquilla – cosa che comunque non succedeva da tantissimo tempo – quindi le motivazioni, vuoi o non vuoi, in ogni caso potrebbero fare la differenza. Inoltre, un’altra cosa che si è vista negli ultimi mesi, e vale a dire da quando Grealish si è fatto male, è che l’Everton non ha più quella qualità davanti che ha fatto la differenza in più di una partita. Il Chelsea, oggettivamente, è una squadra molto più forte, con delle qualità indiscutibili, e con uomini che soprattutto in attacco possono riuscire in qualsiasi momento a chiudere il match. E sì, questo è un fattore e crediamo possa essere decisivo.

Come vedere Everton-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Chelsea è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 2.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Chelsea vincente. In una gara da almeno un gol per squadra. I londinesi hanno le qualità per vincere la partita e dopo tre partite con altrettante sconfitte possono tornare al sorriso. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Everton-Chelsea EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 1-2