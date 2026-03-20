Pronostico Nizza-PSG: si resta in vetta

Nizza-PSG è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Raggiunto l’obiettivo in Champions, senza nemmeno sudare contro un Chelsea che dopo 7 minuti ha alzato bandiera bianca, il PSG nella serata di sabato cercherà di riprendersi la vetta che molto probabilmente, stasera, il Lens farà di nuovo sua.

Non sarà una gara semplice quella contro il Nizza che assomiglia tanto a una di quelle bestie nere per la squadra di Luis Enrique. Di solito, il PSG, vince facile quasi dappertutto ma negli ultimi cinque scontri diretti solamente tre volte è riuscito a imporsi sul campo dei rossoneri. Certo, anche i padroni di casa erano una squadra diversa, con obiettivi europei, adesso invece il target del Nizza è quello di salvarsi, allontanandosi forse in maniera definitiva da una situazione di classifica preoccupante. Sono otto i punti di vantaggio sullo spareggio per la permanenza, si può stare sereni ma non troppo.

Questa partita, però, non è quella da vincere per il Nizza. Il compito come detto è cercare di vincere gli scontri diretti, quelli che in una stagione del genere hanno un valore doppio se non triplo. E il PSG, ad oggi, ci pare essere tornato quel gruppo che lo scorso anno ha entusiasmato. E non sbaglierà.

Come vedere Nizza-PSG in diretta tv e in streaming

Nizza-PSG è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del PSG è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La vittoria esterna – e una sfida da almeno tre reti complessive – non è in discussione. Nella peggiore delle ipotesi il PSG tornerà in vetta al campionato, nella migliore allungherà. In ogni caso sarà di nuovo davanti a tutti. Le probabili formazioni di Nizza-PSG NIZZA (5-3-2): Diouf; Mendy, Clauss, Bah, Dante, Bard; Boudaoui, Sanson, Vanhoutte; Diop, Carlos.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Vitinha; Mayulu, Fernandez; Doue, Dembele, Barcola. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3