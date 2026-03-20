Pronostico Borussia Dortmund-Amburgo: il secondo posto è al sicuro

Borussia Dortmund-Amburgo è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Appurato da un pezzo che non ci sono possibilità di vincere il campionato con un Bayern Monaco del genere, l’obiettivo del Borussia Dortmund, ovviamente, è quello di mantenere il secondo posto da qui alla fine della stagione per chiudere in maniera dignitosa. Non ci possono essere dubbi, visti gli otto punti di vantaggio sulla terza in classifica, che questo possa succedere.

Anche perché contro un Amburgo che nell’ultimo periodo è riuscito a staccarsi dalle zone calde della classifica, ci sono dei precedenti che lasciano ben sperare la truppa padrona di casa: il Dortmund ha vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti segnando almeno due gol. E solamente una volta nelle ultime quattro in casa non ha portato dalla propria parte l’intero malloppo messo in palio. Oltre i meri dati statistici, comunque, che vuoi o non vuoi possono essere comunque ribaltati, parliamo di una squadra che vive uno stato di forma importante, che ha qualità migliori e che dopo la sconfitta interna contro il Bayern nella giornata numero 24 ha rifatto quello che doveva con due vittorie di fila.

In campionato, inoltre, il Borussia in casa ha perso appunto solamente quella partita e poi ha collezionato solamente vittorie (e un paio di pareggi). Il fattore campo, stadio in questo caso, ci pare possa essere davvero decisivo.

Come vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Amburgo è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Oltre alla vittoria dei padroni di casa che non ci pare possa essere in discussione, occhio ad un match da almeno tre reti complessive. Si potrebbe andare di combo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Amburgo

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

AMBURGO (3-5-2): Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Vieira, Remberg, Lokonga, Muheim; Downs, Konigsdorffer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1