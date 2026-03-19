Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbaglia

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Porto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Dopo il due a uno conquistato in Germania la scorsa settimana, il Porto di Farioli ha in mano la possibilità di passare il turno in Europa League senza proprio rischiare nulla. Una situazione messa in discesa da un risultato importante conquistato nella sfida d’andata.

Pronostico Porto-Stoccarda
Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbaglia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Oltre al fatto che i portoghesi siano davvero forti in questo momento e che guidano il massimo campionato, a dare poche speranze alla formazione ospite ci sono anche i precedenti: la squadra di Farioli ha vinto tutte le ultime quattro partite contro squadre tedesche mentre lo Stoccarda non ha mai vinto lontano da casa contro club lusitani. Insomma, tutto è scritto verso per un passaggio del turno della squadra di casa, e non crediamo ci possano essere chissà quali dubbi. Come detto a fare decisamente la differenza oltre il risultato dell’andata è anche la prestazione che è venuta fuori la settimana scorsa: una prestazione importante del Porto che ha fatto nettamente capire di essere superiore. Potrebbe senza dubbio venire fuori anche lo stesso finale.

Come vedere Porto-Stoccarda in diretta tv e in streaming

Come vedere Porto-Stoccarda
Come vedere Porto-Stoccarda in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Porto-Stoccarda è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Porto è davvero altissima ed è davvero da sfruttare. Lo Stoccarda senza dubbio ci proverà, ma non sembra in questo momento avere le forze per riuscire nel colpaccio. Una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Porto-Stoccarda

PORTO (4-3-3): D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Fofana, Rosario, Veiga; Sainz, Moffi, Gomes.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Nartey, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Undav, El Khannouss; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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