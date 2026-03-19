Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbaglia

Porto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Dopo il due a uno conquistato in Germania la scorsa settimana, il Porto di Farioli ha in mano la possibilità di passare il turno in Europa League senza proprio rischiare nulla. Una situazione messa in discesa da un risultato importante conquistato nella sfida d’andata.

Oltre al fatto che i portoghesi siano davvero forti in questo momento e che guidano il massimo campionato, a dare poche speranze alla formazione ospite ci sono anche i precedenti: la squadra di Farioli ha vinto tutte le ultime quattro partite contro squadre tedesche mentre lo Stoccarda non ha mai vinto lontano da casa contro club lusitani. Insomma, tutto è scritto verso per un passaggio del turno della squadra di casa, e non crediamo ci possano essere chissà quali dubbi. Come detto a fare decisamente la differenza oltre il risultato dell’andata è anche la prestazione che è venuta fuori la settimana scorsa: una prestazione importante del Porto che ha fatto nettamente capire di essere superiore. Potrebbe senza dubbio venire fuori anche lo stesso finale.

Come vedere Porto-Stoccarda in diretta tv e in streaming La sfida Porto-Stoccarda è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Porto è quotata 2.45 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La quota della vittoria del Porto è davvero altissima ed è davvero da sfruttare. Lo Stoccarda senza dubbio ci proverà, ma non sembra in questo momento avere le forze per riuscire nel colpaccio. Una gara da almeno tre reti complessive. Le probabili formazioni di Porto-Stoccarda PORTO (4-3-3): D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Fofana, Rosario, Veiga; Sainz, Moffi, Gomes.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Nartey, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Undav, El Khannouss; Demirovic. POSSIBILE RISULTATO: 2-1