Pronostico Lione-Celta Vigo: Fonseca deve ritrovare il gol perduto

Lione-Celta Vigo è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un gol di Endrick, il gioiellino brasiliano di proprietà del Real Madrid arrivato in Francia nel mercato di gennaio, ha permesso al Lione di evitare la sconfitta nel primo round dell’ottavo di finale con il Celta Vigo. In Galizia, una settimana fa, è finita 1-1, risultato che rimanda tutto alla sfida del Groupama Stadium: in vantaggio dopo 25′ con Javi Rueda, i padroni di casa sono rimasti in 10 uomini ad inizio ripresa per via dell’espulsione di Borja Iglesias (doppio giallo per il centravanti) ed hanno resistito fino a tre minuti dalla fine.

Al di là della superiorità numerica, il Lione ha giocato complessivamente meglio rispetto al Celta, palleggiando quasi tutto il tempo e creando molte più palle da gol rispetto ai galiziani, ma ha la scarsa incisività nell’area piccola ha penalizzato gli uomini di Paulo Fonseca. I Gones ora contano sul fattore campo per staccare il pass per i quarti. Con qualsiasi vittoria si ritroverebbero tra le prime 8, discorso che ovviamente vale anche per il Celta Vigo.

La miglior squadra della League Phase di Europa League, tuttavia, sta facendo più fatica in questo momento della stagione: in Ligue 1 i tre punti mancano da metà febbraio – domenica scorsa il Lione non è andato al di là di un pari con il Le Havre, altro avversario che ha giocato in inferiorità numerica – ed il Marsiglia non se l’è fatto ripetere due volte effettuando il sorpasso al terzo posto.

Due squalifiche pesanti per i galiziani

La quarta piazza, però, è minacciata anche da un Lille in ripresa, che dopo l’ultimo turno si è ritrovato a -3. Fonseca, insomma, rischia di buttare via quanto di buono aveva fatto nella prima parte.

Il Celta Vigo invece sta difendendo con le unghie e con i denti quel sesto posto che gli consentirebbe di giocare una coppa europea (Europa o Conference) anche l’anno prossimo. Domenica la formazione guidata da Claudio Giraldez è uscita indenne dallo scontro diretto con il Betis (1-1), portando a casa un punto prezioso nonostante le fatiche del doppio impegno. A Lione il tecnico galiziano dovrà fare a meno di Borja Iglesias, assente insieme a Mingueza, anche lui squalificato. Tra i Gones invece mancheranno all’appello Nuamah, Kluivert, Maitland-Niles e Himbert.

Come vedere Lione-Celta Vigo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Celta Vigo è in programma giovedì alle 18:45 al Groupama Stadium di Lione, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Lione sta giocando col fuoco. La squadra di Fonseca produce una mole di gioco impressionante ma concretizza pochissimo, come dimostrato dai recenti pareggi contro avversari in inferiorità numerica. L’assenza di killer instinct nell’area piccola è un campanello d’allarme, ma il fattore campo e la qualità di Endrick potrebbero finalmente sbloccare i Gones. Il Celta Vigo è una squadra scorbutica, che in trasferta in questa Europa League regala spesso spettacolo (Over 2.5 in 4 gare su 5), ma le squalifiche pesanti di Borja Iglesias e Mingueza tolgono leadership e peso specifico nei momenti chiave. Il Lione deve scuotersi dal torpore e l’Europa League è l’occasione perfetta per ritrovare quel successo che manca da sei partite. La difesa galiziana, pur eroica all’andata, difficilmente uscirà indenne dalla pressione del Groupama Stadium per 90 minuti. Il segno 1 si può abbinare all’Over 1.5.

Le probabili formazioni di Lione-Celta Vigo

LIONE (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Morton; Endrick, Nartey, Abner; Yaremchuk.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Starfelt, Javi Rodriguez, Marcos Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Ristic; Iago Aspas, Duran, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1