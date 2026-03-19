Pronostico Lens-Angers: non solo per il titolo

Lens-Angers è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un punto in meno ma pure una gara in meno rispetto al PSG. Il Lens ci crede ancora alla possibilità di ribaltare tutti i pronostici e vincere il titolo francese ma sa benissimo che sarà difficile. Non dipende più da loro stessi, ma solo da una squadra molto più forte che, però, sarà pure impegnata in Champions League nelle prossime settimane.

Andare in testa per una notte almeno è comunque l’obiettivo dei padroni di casa che, non solo devono pensare alla possibilità come detto di trionfare, ma devono anche pensare – e ci pare possa essere una cosa molto più realistica – a difendere il posto nella prossima Champions League. Sono nove al momento i punti di vantaggio sulla quarta (che andrebbe ai preliminari) e non sono di certo tantissimi. C’è un bottino importante da difendere, insomma, e le motivazioni in questa partita potrebbe decisamente fare la differenza.

L’Angers, infatti, è a metà classifica assai tranquillo. Non ha possibilità di essere ripreso da quelle che sono dietro e non ha nessuna ambizione europea. Da adesso in poi si cercherà in tutti i modi di onorare gli impegni ma senza nessuna pressione, quella ce l’hanno tutta i padroni di casa. Che, però, hanno dimostrato nel corso delle 26 giornate giocate fino al momento di saperla gestire.

Come vedere Lens-Angers in diretta tv e in streaming

Lens-Angers è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Lens è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.68 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Lens di nuovo primo per una notte in attesa dei risultati del PSG. Gli ospiti non fanno paura. Le probabili formazioni di Lens-Angers LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

ANGERS (3-5-2): Koffi; Arcus, Camara, Lefort; Raiolisoa, Capelle, Belkebla, van den Boomen, Hanin; Sbai, Koyalipou. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0