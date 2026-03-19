Pronostico Friburgo-Genk: vittoria e passaggio del turno

Friburgo-Genk è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La sconfitta per uno a zero sul campo del Genk lascia aperte tutte le possibilità per il Friburgo. Il ribaltone ci può stare, anche per quelle che sono state le statistiche venute fuori alla fine della gara in Belgio.

Maggiore possesso palla, due grandi occasioni a zero, due tiri in porta e una situazione che molto spesso sembrava potesse portare al vantaggio da un momento all’altro. Il Genk ha avuto il merito di chiudersi nel momento iniziale di apprensione, di rimanere in vita, e poi difendere la rete arrivata alla metà del primo tempo. Non senza fatica. Evidente che in Germania sarà una partita diversa, nonostante il Friburgo si presenti a questo match dopo la sconfitta in campionato contro l’Union Berlino. Ma ci può stare, perché la testa, evidentemente, era proprio alla gara in programma giovedì sera.

Se quella dell’andata è stata la prima gara del Friburgo contro una formazione belga, il Genk nei quattro precedenti avuti in trasferta contro formazioni tedesche non ha mai vinto (2 pareggi e 2 sconfitte). Ora, il pari potrebbe anche andare bene, vorrebbe dire passare il turno, ma crediamo che un Friburgo concentrato, e un poco più fortunato, possa riuscire nella rimonta.

Come vedere Friburgo-Genk in diretta tv e in streaming La sfida Friburgo-Genk è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Friburgo è quotata 1.58 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Sulla vittoria del Friburgo non nutriamo nemmeno un dubbio. E crediamo che possa arrivare il passaggio del turno dentro i 90minuti. Le probabili formazioni di Friburgo-Genk FRIBURGO (4-3-3): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

GENK (4-2-3-1): Lawal; Nkuba, Kongolo, Smets, Kayembe; Karetsas, Sattlberger, Heymans; Sor, Mirisola, Ito. POSSIBILE RISULTATO: 2-0