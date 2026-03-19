Pronostico Bournemouth-Manchester United: la rincorsa continua

Bournemouth-Manchester United è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La vittoria dell’Aston Villa della scorsa settimana – tre a uno il finale – ha permesso al Manchester United di volare al terzo posto in classifica. Da solo, con tre punti di vantaggio.

Ormai è chiaro a tutti, il problema dentro i Red Devils era evidentemente Amorim: da quando l’allenatore non è seduto più su questa panchina le cose sono totalmente cambiate dentro questa squadra che ha ripreso a vincere molte partite e che ha ripreso a fare quello che tutti sapevamo potesse fare. Adesso il compito, non semplice comunque, è quello di rimanere dentro la zona Champions League per il prossimo anno e in questo anticipo del venerdì la situazione ci pare abbastanza semplice da gestire per un paio di motivi.

Il primo: la situazione di classifica. Il Bournemouth con 41 punti è in totale serenità, con una salvezza raggiunta e con nessuna possibilità di prendersi nemmeno una qualificazione europea. Il secondo: lo stato di forma dello United è sotto gli occhi di tutti e in questo momento la squadra ospite non si può permettere passi falsi, il rischio è quello di essere risucchiati in maniera clamorosa dopo una rimonta altrettanto importante. Sulla questione, quindi, non abbiamo nessun dubbio.

Come vedere Bournemouth-Manchester United in diretta tv e in streaming La sfida Bournemouth-Manchester United è in programma venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 2.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Dentro una gara da almeno un gol per squadra, quindi il segno Gol ci pare quello che maggiormente potrebbe uscire, lo United potrebbe riuscire a prendersi un’altra vittoria importante per il suo cammino in Premier League. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester United BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 3-1