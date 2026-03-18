Pronostico Liverpool-Galatasaray: il tabù trasferte fa sperare i Reds

Liverpool-Galatasaray è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da Istanbul non si passa. Ed il Galatasaray, già giustiziere della Juventus in questa Champions League grazie ad una roboante vittoria nel proprio stadio, l’ha ribadito anche nell’andata dell’ottavo di finale con il Liverpool, piegato 1-0 una settimana fa da un gol di Lemina. Stesso risultato che era uscito fuori dalla sfida con i Reds dello scorso settembre, allora valida per la fase campionato. Un altro 1-0, con la firma di Osimhen su calcio di rigore.

Per non abbandonare anzitempo la coppa dalle grandi orecchie, dunque, la squadra di Arne Slot dovrà ribaltare tutto nel fortino di Anfield Road: l’obiettivo è vincere con almeno due reti di scarto per scongiurare l’ipotesi supplementari.

Il Liverpool cercherà di approfittare del mal di trasferta che assale i giallorossi ogni volta che lasciano la Turchia: c’è una statistica che infonde fiducia e fa ben sperare il tecnico olandese, e cioè il fatto che il Galatasaray abbia incassato ben 20 sconfitte nelle ultime 25 gare giocate fuori casa in Champions League. Anche nello spareggio con la Juventus, dopo aver vinto 5-2 all’Ali Sami Yen, Osimhen e compagni hanno rischiato clamorosamente di essere eliminati, chiudendo i regolamentari sotto di tre gol e svegliandosi poi soltanto nell’extra-time coi bianconeri in inferiorità numerica.

Slot non può sbagliare

Galatasaray che nel frattempo ha allungato in Super Lig sui rivali del Fenerbahçe, caduti a sorpresa in casa del Karagumruk. Il titolo, di conseguenza, sembra sempre più vicino. Il Liverpool, al contrario, ha deluso anche in Premier League, facendosi riacciuffare dal non irresistibile Tottenham – attualmente impelagato nella lotta retrocessione – al 90′ da una rete di Richarlison. Un solo punto nelle ultime due giornate di campionato per i Reds, quinti a -2 dall’Aston Villa quarto e tallonati dal Chelsea. La pressione, insomma, aumenta sempre di più sull’ex tecnico del Feyenoord, già traballante da diversi mesi.

Slot contro il Galatasaray dovrà ancora fare a meno dell’attaccante Isak: dal 1′ partiranno Salah, Ekitiké e Konaté, rimasti in panchina nel primo tempo contro gli Spurs. Dall’altro lato, Buruk non potrà contare sullo squalificato Sanchez in difesa, assenza non di poco conto.

Come vedere Liverpool-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Liverpool-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio di Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Liverpool di Arne Slot, reduce da una settimana da incubo tra il ko di Istanbul ed il beffardo pareggio al 90′ contro il Tottenham, si gioca il tutto per tutto. Di fronte, il Galatasaray, che ha già messo in riga la Juventus e sogna un ritorno ai quarti che manca da 13 anni. Ad Anfield Road, tuttavia, non si passa facilmente: 15 vittorie nelle ultime 19 gare nelle competizioni Uefa.

Il Gala, al tempo stesso, è letale in casa ma fuori dai confini turchi diventa incredibilmente vulnerabile, con venti sconfitte nelle ultime 25 trasferte di Champions. La difesa giallorossa, inoltre, è tutto meno che impermeabile (3 clean sheet in 33 gare). Senza Sanchez a guidare la retroguardia, arginare una squadra che in attacco può contare su giocatori del calibro di Salah, Szoboszlai ed Ekitiké sarà un’impresa titanica. Il Liverpool ha la storia dalla sua: quando perde 1-0 all’andata, si qualifica nel 70% dei casi. I Reds partiranno fortissimo per annullare subito lo svantaggio. Prevediamo una gara d’attacco totale del Liverpool contro una difesa ospite che spesso concede troppi spazi lontano da Istanbul. Attesi almeno tre gol complessivi: l’Over 2.5 si può abbinare al segno 1.

Le probabili formazioni di Liverpool-Galatasaray

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Boey, Singo, Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Alper Yılmaz, Sara, Lang; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1