Pronostico Bayern Monaco-Atalanta: l’unica missione è salvare l’onore

Bayern Monaco-Atalanta è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non c’è bisogno di andare a scomodare le rimonte fantascientifiche andate in scena in questa competizione per dimostrare come il pesantissimo 6-1 con cui il Bayern Monaco martedì scorso a Bergamo ha annichilito l’Atalanta di Raffaele Palladino sia sostanzialmente impossibile da ribaltare. In questo momento quella bavarese è con ogni probabilità la squadra più forte del pianeta nonché la favorita principale per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie – forse al pari di Arsenal e Barcellona – e la goleada inflitta alla Dea una settimana fa non ha fatto altro che confermarlo.

Vincent Kompany e la sua macchina da gol si sono abbattuti – sportivamente parlando – con violenza sui nerazzurri, inermi di fronte all’asfissiante palleggio tedesco: il tecnico belga ha offerto una vera e propria masterclass di come si disinnescano le squadre che giocano uomo contro uomo chiudendo i conti già nella prima mezz’ora. Al 25′, infatti, il Bayern era sopra di tre gol grazie a Stanisic, Olise e Gnabry: il francese ex Palace si è poi ripetuto nella ripresa, nella quale hanno partecipato al festival anche Nicolas Jackson e Musiala. L’unico squillo della Dea è arrivato nel recupero, con Pasalic che ha reso meno amara una serata che i tifosi bergamaschi – il pubblico ha comunque applaudito la squadra a fine gara – non dimenticheranno facilmente.

Palladino è cosciente di essere ormai fuori dalla Champions League ma la volontà di fare bene in Baviera c’è ed è pure parecchia, non ripetendo gli stessi errori dell’andata ed approfittando magari di un Bayern Monaco meno famelico e più mansueto.

La Dea per l’orgoglio

Entra in gioco l’orgoglio, dunque, nella sfida dell’Allianz Arena. L’Atalanta stavolta proverà ad uscire a testa alta, come del resto ha fatto sabato scorso a San Siro riacciuffando l’Inter capolista della Serie A nel finale con Krstovic (1-1).

Non un risultato da buttare, visto il valore dell’avversario che avevano di fronte, anche se ha rappresentato l’ennesima frenata nella rincorsa al quarto posto. Nessuna vittoria nelle ultime cinque tra tutte le competizioni per una Dea che sulla carta può ancora dare fastidio alle tre squadre che la precedono (Como, Juve e Roma), sebbene sia scivolata a -7 dalla zona Champions.

Guarda caso pure il Bayern Monaco è reduce da un pareggio in Bundesliga: la corazzata di Kompany sabato non è andata al di là di un 1-1 a Leverkusen, chiudendo addirittura in 10 uomini per le espulsioni di Jackson e Luis Diaz.

Il Dortmund ha rosicchiato due punticini ma i campioni di Germania in carica restano in ogni caso a +9 sui gialloneri secondi, con il Meisterschale che ha di fatto già preso la strada di Monaco di Baviera. Kompany contro l’Atalanta non rischierà Kane e molto probabilmente farà riposare Olise: non è da escludere il turnover anche in porta, dove potrebbe giocare il 16enne Prescott. Dall’altro lato, Palladino tornerà alla solita difesa a tre archiviando il fallimentare esperimento del 4-4-2 dell’andata: tutti a disposizione dell’ex allenatore della Fiorentina, che dovrà fare a meno del solo Musah, squalificato.

Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

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Il pronostico

All’Allianz Arena va in scena un ritorno che ha più il sapore di un’esibizione di gala che di una battaglia sportiva. L’1-6 dell’andata è una sentenza passata in giudicato ed ha dimostrato che tra questo Bayern Monaco e l’Atalanta attuale c’è un abisso tattico e tecnico. Per Palladino, reduce dal buon pareggio di San Siro contro l’Inter, la missione è puramente legata all’onore: uscire a testa alta da uno dei templi del calcio europeo, evitando un’altra imbarcata.

Tuttavia, anche un Bayern in “gestione” e con le seconde linee rimane un ostacolo quasi insormontabile per una Dea che non vince da cinque partite e che potrebbe fare qualche calcolo in vista della prossima di campionato. Ci aspettiamo una gara dai ritmi più bassi: il Bayern non ha bisogno di infierire e l’Atalanta baderà a chiudere gli spazi per limitare i danni. Contro una difesa rimaneggiata ed un portiere adolescente de Roon e compagni almeno un gol dovrebbero riuscire a segnarlo.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Prescott; Stanišić, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlović; Karl, Gnabry, Luis Díaz; Nicolas Jackson.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Krstović.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1