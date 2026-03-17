Pronostico Venezia-Padova: profumo di Serie A

Venezia-Padova è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

I cinque punti di vantaggio che il Venezia ha sul Frosinone, squadra terza in classifica e quindi la prima ad andare eventualmente ai playoff sono cinque. Un bottino che i lagunari di Stroppa devono gestire. E hanno le qualità per farlo.

Nello scorso weekend la vittoria contro una Sampdoria in crisi profonda e che ha cambiato l’ennesimo allenatore della stagione non è arrivata per la mancata precisione degli attaccanti: ci sono state almeno tre situazioni nitide nelle quali il Venezia, con un poco di cattiveria in più, avrebbe potuto portare a casa l’intero malloppo. Ma almeno non perdere, senza mai rischiare nulla tra le altre cose, è già una cosa importante, una di quelle che danno l’idea della forza di questa squadra. Il Padova viene da due sconfitte di fila che adesso un poco preoccupano. La squadra ospite nonostante abbia in mezzo diversi club, è distante solamente quattro punti dalla zona playout. Si deve guardare indietro, ovviamente. Ma non è questa sicuramente la partita da vincere, su un campo complicato e dove hanno quasi perso tutti. Il Padova sa benissimo che deve passare la tempesta e forse la mareggiata più alta potrebbe essere sicuramente la partita in programma martedì sera. Poi inizierà un altro campionato, quello finale. Nel quale tutto può succedere.

Come vedere Venezia-Padova in diretta tv e in streaming

Venezia-Padova in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Il Venezia in casa è quasi una macchina perfetta e una vittoria avrebbe il profumo della Serie A. Una sfida che dovrebbe vedere tra le altre cose anche solamente i padroni di casa andare a segno.

Le probabili formazioni di Venezia-Padova

VENEZIA(3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Lauberbach, Adorante.

PADOVA(4-4-2): Sorrentino; Belli, Pastina, Perrotta, Faedo; Capelli, Fusi, Varas, Di Maggio; Lasagna, Bortolussi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0