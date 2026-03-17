Pronostico Spezia-Empoli: la partita della paura

Spezia-Empoli è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La partita della paura, perché parliamo di due squadre che sono lì, entrambe, a giocarsi una salvezza complicata. Ovvio che al momento sta peggio lo Spezia di Donadoni, che se il campionato finisse adesso, dopo la sconfitta sul campo del Modena, sarebbe retrocesso.

Ma pensieri positivi non ne può avere nemmeno l’Empoli del nuovo allenatore Fabio Caserta: un tecnico che ha preso il posto di Dionisi – è il terzo che cambiano i toscani quest’anno – che comunque ha dimostrato di avere almeno avuto sotto l’aspetto caratteriale (che è quello che manca alla formazione empolese) un buon impatto. Recuperare due gol non è mai semplice: o ci credi ad una cosa oppure non lo fai. E almeno una cosa forse è stata messa a posto. Il campionato di entrambe non si deciderà certamente nella serata di martedì e, muovere la classifica, potrebbe anche essere la soluzione migliore, sia per l’una che per l’altra squadra. Allora ecco che questo match – come spesso accade in Serie B nelle partite in programma nel mezzo della settimana – potrebbe regalare un pareggio enorme. Che sicuramente sarebbe bene accolto dagli ospiti (che hanno maggiori qualità), un po’ meno dai padroni di casa. Ma al momento è opportuno portare dentro tutto quello possibile.

Come vedere Spezia-Empoli in diretta tv e in streaming

Spezia-Empoli in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una partita bloccata. Molto bloccata. Quindi il pareggio ci pare la soluzione migliore. Anche una X primo tempo non è proprio così complicata, secondo noi, come cosa.

Le probabili formazioni di Spezia-Empoli

SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto (Nagy), Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.

EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Degli Innocenti, Yepes; Ebuehi, Saporiti, Elia; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0