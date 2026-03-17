Pronostico Reggiana-Monza: seconda di fila e obiettivo più vicino

Reggiana-Monza è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per come sono andate le cose in campo, il 3-0 con cui il Monza ha schiantato sabato scorso il Palermo nello scontro diretto è un po’ troppo severo per i rosanero, che a dispetto dello score finale hanno messo in grande difficoltà i brianzoli. La squadra di Paolo Bianco però si è portata a casa tre punti di platino contro una diretta concorrente, che in caso di colpaccio al “Brianteo” si sarebbe avvicinata pericolosamente, arrivando a minacciare il secondo posto dei biancorossi.

La Serie A, ora, appare più vicina. Il Monza, a braccetto con la capolista Venezia, ha quattro punti di vantaggio sul Frosinone terzo e sei sui siciliani: vietato alzare il piede dall’acceleratore ma le gerarchie sembrano essersi ormai delineate.

Da gennaio in poi, infatti, i brianzoli di punti per strada ne hanno persi pochissimi: appena 2 sconfitte nel 2026, entrambe in trasferta, ed altrettanti pareggi. Per il resto, solo successi per un club che sogna di riconquistare subito la massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno. La continuità di rendimento, in tal senso, farà la differenza: non si possono sbagliare partite come quelle con la Reggiana, già all’andata surclassata 3-1 dal Monza. I granata stanno attraversando un periodo da incubo: dopo le nette sconfitte con Sudtirol (0-4) e Venezia (2-0) è arrivato il devastante 4-1 nello scontro salvezza con il Bari. La scossa che aveva dato Lorenzo Rubinacci, subentrato a Davide Dionigi, sembra un lontano ricordo, con la Reggiana precipitata al penultimo posto in classifica. Nulla, però, è ancora perduto: la zona playout dista soltanto due lunghezze.

Come vedere Reggiana-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Reggiana-Monza, in programma martedì alle 20:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Reggiana e Monza anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Sulla carta non dovrebbe esserci storia. Il Monza è una macchina da guerra nel 2026 ed ha dimostrato una cinicità impressionante nello scontro diretto con i rosanero. La Reggiana, di contro, sta vivendo un vero dramma difensivo, avendo incassato ben 10 reti nelle ultime tre uscite. Rubinacci deve ricostruire il morale di una squadra che sembra aver perso certezze tattiche. Tuttavia, la B insegna che la disperazione può giocare brutti scherzi: il Monza ha perso solamente due volte nell’anno solare, ed entrambe le volte è successo lontano dal “Brianteo”. In ogni caso, la differenza di valori tecnici e di condizione mentale è troppo netta per ipotizzare un passo falso dei brianzoli in questo momento cruciale della stagione.

Le probabili formazioni di Reggiana-Monza

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Quaranta, Bonetti; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Portanova, Tripaldelli; Girma, Novakovich.

MONZA (3-5-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Hernani, Azzi; Cutrone, Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2