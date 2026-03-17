Pronostico Mantova-Cesena: debutto complicato per l’ex stella della Premier

Mantova-Cesena è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un pareggio con il Frosinone terzo in classifica non è bastato a Michele Mignani per salvare la panchina. I tre punti conquistati nelle ultime sette giornate di campionato hanno convinto il Cesena a dare il benservito all’ex tecnico del Bari, colpevole di non aver saputo porre rimedio ad una situazione che si protrae ormai dallo scorso gennaio: nel 2026 i romagnoli hanno un rendimento da squadra che lotta per non retrocedere, avendo vinto solo due volte in 12 turni, peraltro contro due formazioni che annaspano nei bassifondi come Pescara e Reggiana.

Insomma, il rischio di uscire dalla zona playoff è più che mai concreto – il Cesena è ottavo ma con soli due punti in più del Sudtirol nono – e chi dovrà scongiurarlo nelle prossime settimane sarà nientemeno che Ashley Cole, ex stella di Chelsea e Arsenal da giocatore nonché protagonista, per anni, nella nazionale inglese.

Uno che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha scelto di ripartire dall’Italia (dal 2014 al 2016 aveva vestito la maglia della Roma) dopo le esperienze da vice con Chelsea, Birmingham ed Inghilterra Under-21. Una scelta, se possiamo definirla, più che mai esotica ma allo stesso tempo intrigante. L’esordio di Cole avverrà a Mantova, contro una squadra impelagata nella lotta retrocessione. I virgiliani sono sedicesimi a quota 31 punti, gli stessi di Sampdoria, Virtus Entella e Bari, con le quali verosimilmente battaglierà fino alla fine per salvarsi direttamente senza dover passare dai playout. Gli uomini di Francesco Modesto hanno perso solo una volta nelle ultime cinque gare: sabato scorso si sono fatti riacciuffare dall’Empoli dopo essere andati in vantaggio di due gol al “Castellani” (2-2). Il Cesena, per farla breve, si troverà di fronte una formazione più viva che mai.

Come vedere Mantova-Cesena in diretta tv e in streaming

Mantova-Cesena, in programma martedì alle 20:00 allo stadio “Martelli” di Mantova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Mantova e Cesena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

L’effetto sorpresa è tutto dalla parte del Cesena. L’arrivo di una figura come Ashley Cole potrebbe portare quella scossa psicologica necessaria a un gruppo che con Mignani sembrava aver perso la bussola.

Tuttavia, il campo dice che il Mantova è un osso durissimo. Gli uomini di Modesto non perdono in casa da gennaio ed arrivano dal pirotecnico 2-2 di Empoli che ha confermato la loro pericolosità offensiva (sempre in gol nelle ultime cinque). Il Cesena ha un disperato bisogno di ritrovare solidità per non farsi scavalcare dal Sudtirol, mentre i virgiliani puntano a sfruttare il fattore campo per uscire dalle sabbie mobili dei playout. Valutiamo la doppia chance interna. Il Mantova in casa è una garanzia di continuità e i romagnoli, pur con il cambio in panchina, devono ancora dimostrare di aver risolto i problemi strutturali che li tormentano da due mesi.

Le probabili formazioni di Mantova-Cesena

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembélé, Trimboli, Kouda, Tiago Gonçalves; Bragantini, Marras; Mancuso.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bastoni, Castagnetti, Bisoli, Berti; Cerri, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1