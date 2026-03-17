Pronostico Frosinone-Bari: i ciociari ci credono ancora

Frosinone-Bari è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Essere ripresi dopo essere andati due volte in vantaggio non è stato il massimo per il Frosinone. Che comunque rimane indubbiamente in corsa per la promozione diretta in Serie A e ospita in questo turno in mezzo alla settimana un Bari che sembra essere uscito dalla crisi ma non dalla zona pericolosa della classifica.

In questa stagione nel Lazio, allo Stirpe, sono passate solamente Venezia e Monza, non a casa le prime due della classe. Per il resto tutti ci hanno lasciato punti su un campo assai caldo che crede alla promozione diretta nonostante all’inizio dell’anno gli obiettivi erano senza dubbio altri. Ma quando l’annata inizia nel migliore dei modi, allora tutto diventa in discesa e poi, c’è da dire, che con un tecnico esperto come Castori diventa tutto più semplice. Il Frosinone ha una ghiotta occasione: rimanere agganciato al treno della A non è scontato ma nemmeno così complicato. Una situazione che non pare per niente rischiosa, quella di mercoledì sera, nonostante i galletti come detto vengano da una vittoria schiacciante contro la Reggiana maturata nel primo tempo. Ma si sa, quelle sono comunque partite che nascono in quel modo e poi finiscono nel migliore dei modi. Gli ospiti torneranno a dover lottare dal prossimo fine settimana. Stavolta il compito è davvero difficile e complicato.

Come vedere Frosinone-Bari in diretta tv e in streaming

Frosinone-Bari in programma mercoledì alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 2.00 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Pochi dubbi sulla vittoria del Frosinone. Pochi dubbi sul fatto che i padroni di casa si prenderanno i tre punti. Magari anche in una gara da almeno un gol per squadra. La quota del GOL è davvero succulenta.

Le probabili formazioni di Frosinone-Bari

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Corrado; Calo, Kouttsopias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1