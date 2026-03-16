Pronostico Rayo Vallecano-Levante: chiudono definitivamente i conti

Rayo Vallecano-Levante è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La bella e importante affermazione in Turchia in Conference nel corso della settimana ha permesso al Rayo Vallecano di mettere praticamente il lucchetto alla qualificazione al prossimo turno di Conference League. E più passa il tempo e più questa squadra conquista delle certezze che la possono portare avanti.

Intanto, però, in questa sfida in programma nella serata di lunedì in Spagna, c’è da mettere in pratica il lucchetto alla salvezza. I trentuno punti conquistati fino al momento non sono bastevoli per rimanere tranquilli. Ma tre lunghezze sul Levante, che al momento è penultimo è di punti ne ha 22, potrebbero mettere davvero la parola fine a tutte le paure che il Rayo ha avuto fino al momento. Volare a quota 34 è quasi la certezza di rimanere nella Liga il prossimo anno.

E la squadra di casa sta bene, quindi è l’occasione adatta per chiudere i conti. Parliamo di una truppa che si presenta a questo appuntamento forte di sette risultati utili di fila che mettono in evidenza le qualità che ci sono. C’è anche da ribaltare un tabù: nelle ultime nove partite giocate di lunedì il Rayo ha vinto solamente una volta. L’ora della rinascita definitiva.

Come vedere Rayo Vallecano-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Levante, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Rayo è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Con la vittoria di lunedì sera il Rayo chiuderà di fatto il discorso salvezza. Il Levante, invece con questa sconfitta avvicina la Segunda Division. Non c’è possibilità che questo match finisca in un altro modo.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Levante

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Martin, Diaz, A Garcia; De Frutos.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Matturro, Moreno, Sanchez; Arriaga, Rey; V Garcia, Romero, Cortes; Espi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1