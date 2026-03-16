Pronostico Arsenal-Bayer Leverkusen: Arteta passa col brivido

Arsenal-Bayer Leverkusen è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Praticamente ha chiuso il discorso in campionato l’Arsenal, dopo la vittoria nello scorso fine settimana. Certo, ancora per vincere la Premier un poco ci manca, ma servirebbe proprio un suicidio sportivo ai londinesi per perdere questo titolo. E non ci sono segnali all’orizzonte.

Nessuno si aspettava l’uno a uno nel match in Germania contro un Leverkusen completamente diverso da quello ammirato nelle passate stagioni. Ma la truppa tedesca è rimasta in gioco, anche se è complicato per loro riuscire ad andare a fare il colpaccio su uno dei campi più difficili d’Europa in questo momento. L’Arsenal gioca un calcio diverso, ma non solo, c’è una novità: sta dimostrando nelle ultime settimane di essere una squadra capace di soffrire così come successo anche nel match di campionato contro l’Everton. Il Bayer dal proprio canto ha fermato il Bayern Monaco in Bundesliga però, c’è da sottolineare come i padroni del campionato siano rimasti in inferiorità numerica nel primo tempo. Un altro Leverkusen avrebbe vinto quella partita ma lo abbiamo detto che non è la stessa cosa. Insomma, crediamo fortemente che l’Arsenal possa riuscire a prendersi la qualificazione, magari soffrendo un poco, ma vincendo una partita che pare incanalata.

Come vedere Arsenal-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.27 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi a quota maggiorate come questi vincenti del weekend e anche i pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Il pronostico Arsenal ai quarti di finale, in una gara da almeno un gol per squadra. I Gunners riusciranno ad andare avanti contro un Bayer che per un po’ cercherà di vendere cara la pelle. Le probabili formazioni di Arsenal-Bayer Leverkusen ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyökeres.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, García, Grimaldo; Tillman, Maza; Kofane, POSSIBILE RISULTATO: 2-1