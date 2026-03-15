Pronostico Lazio-Milan, Allegri attento: in stagione è già successo

Lazio-Milan è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per lo scudetto non è ancora detta l’ultima parola: a ribadirlo è stato, una settimana fa, Massimiliano Allegri, che con il suo Milan si è aggiudicato il secondo derby della stagione evitando che il tricolore potesse prendere con larghissimo anticipo la strada di Appiano Gentile. L’Inter, castigata nella stracittadina da un gol di Estupinan (1-0), rimane a +7 ed è indubbiamente favorita ma il Diavolo vuole provare, fino all’ultimo, ad essere una spina nel fianco per i cugini.

Per questo motivo ogni gara diventa una sorta di “finale”, da vincere a tutti i costi, sperando al tempo stesso che i nerazzurri perdano un po’ di quota. Il Milan deve continuare a tenere alta la soglia dell’attenzione anche per blindare il secondo posto e dunque la qualificazione Champions, obiettivo primario che il club ha fissato ad inizio stagione. Contro la Lazio Allegri va a caccia di quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva dopo il 2-0 in casa della Cremonese ed il successo nel derby. Due risultati che evidenziano pure la crescita dei rossoneri in fase di non possesso: la difesa è tornata ad essere un bunker come lo era nei primi mesi di campionato e non stupisce che, dalla scorsa settimana, sia la meno battuta del torneo con appena 20 gol subiti.

La Lazio ritrova i tifosi

Dall’altro lato abbiamo una Lazio che lunedì scorso ha ritrovato una vittoria che mancava da gennaio: i biancocelesti, in un Olimpico deserto – a proposito, contro il Milan il tifo organizzato tornerà a popolare la curva – hanno piegato 2-1 il Sassuolo grazie ad un guizzo di Maldini in pieno recupero. Una vittoria importante per il morale ma che in classifica non ha spostato così tanto: i capitolini sono ormai troppo lontani dall’Europa e l’unico modo per non rimanere per il secondo anno di fila senza coppe europee è provare a vincere la Coppa Italia (ad aprile c’è la semifinale di ritorno con l’Atalanta).

Maurizio Sarri, che quest’anno ha già battuto il Milan proprio nella coppa nazionale – unico ko in trasferta per il Diavolo – non potrà contare sull’infortunato Cataldi a centrocampo. Un bel guaio, visto che Basic, pur essendo ormai ristabilito, non ha i 90 minuti: a questo punto il tecnico biancoceleste potrebbe adattare Patric nel ruolo di regista. Tra i rossoneri c’è un’assenza pesante, quella di Rabiot, che è squalificato. Al posto del francese toccherà ad uno tra Jashari e Ricci. Estupinan verso la conferma sulla corsa mancina.

Come vedere Lazio-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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La vittoria del Milan è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

Le assenze pesano da entrambi i lati: senza Rabiot, il Milan perde equilibrio in mezzo, ma la Lazio da questo punto di vista forse sta peggio, costretta probabilmente ad adattare Patric come regista per l’assenza di Cataldi. Con il ritorno del tifo organizzato biancoceleste, l’ambiente sarà elettrico, ma la solidità dei rossoneri e la loro capacità di segnare quasi sempre alla Lazio (25 volte nelle ultime 27) li rendono favoriti. Il Milan non può sbagliare, ma Allegri non scoprirà il fianco al palleggio di Sarri. Ci aspettiamo una gara tattica, decisa da un episodio, con la capolista che baderà a blindare la porta.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic.

La Lazio riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

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POSSIBILE RISULTATO: 0-1