Pronostico Como-Roma: c’è un dato curioso che inquieta entrambe

Como-Roma è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il campo principale di questo turno di Serie A è il “Sinigaglia”, dove Como e Roma si daranno battaglia in uno scontro che può valere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Una partita che ha acquisito appeal soprattutto dopo l’ultima giornata, in cui i lariani hanno agganciato proprio i capitolini a quota 51 punti, dimostrando di essere una candidata più che credibile per la quarta piazza, per la quale al momento è una lotta a tre la squadra di Cesc Fabregas, quella di Gian Piero Gasperini e la Juve.

Tra queste chi sembra stare meglio è sicuramente il Como: da metà gennaio Nico Paz e compagni hanno incassato a malapena un ko in 11 partite tra campionato e Coppa Italia, arrendendosi soltanto alla Fiorentina. Sabato scorso gli uomini di Fabregas si sono imposti 2-1 sul Cagliari, tornando dalla Sardegna con la terza vittoria di fila dopo quelle con Juventus e Lecce. La qualificazione ad una delle tre competizioni europee – comunque storica, visto che fino a pochi anni fa il club annaspava tra fallimenti e ripartenze dai dilettanti – è praticamente sicura, bisogna soltanto capire se il Como sia in grado di mantenere questo livello fino a maggio, tenendo testa a formazioni abituate a lottare per simili traguardi ed evitando di soffrire di vertigini.

Di sicuro il fatto che la Roma debba affrontare questa trasferta a cavallo della doppia sfida con il Bologna in Europa League è un bel vantaggio per l’allenatore catalano, che si ritroverà di fronte una squadra inevitabilmente a corto di energie e con le gambe pesanti.

Roma distratta dall’Europa League

Giovedì scorso i capitolini ne hanno spese tante al “Dall’Ara” in un’ottavo d’andata come da pronostico combattuto ed equilibrato. In Emilia è finito 1-1 il primo round: è successo tutto nel secondo tempo, con Pellegrini che ha riacciuffato i felsinei a 20 minuti dalla fine. Gol prezioso, dal momento che la Roma nella prossima settimana, davanti al proprio pubblico, non dovrà partire sotto di un gol.

In campionato Gasperini e i suoi sono stati molto discontinui nell’ultimo periodo, al di là del doppio impegno. In trasferta i tre punti mancano da gennaio e da febbraio in poi la Roma ha avuto la meglio solo su Cagliari e Cremonese. Domenica scorsa il Genoa dell’indimenticato ex De Rossi ha dato un dispiacere al suo vecchio allenatore battendo 2-1 i giallorossi, meno solidi rispetto ad un paio di mesi fa (la difesa non è più la meno battuta del torneo).

Gasperini a Como ruoterà diversi giocatori. Senza N’Dicka, squalificato, ma con Wesley, assente per lo stesso motivo a Marassi. Pisilli farà coppia con Koné a centrocampo, mentre sulla trequarti sarà Cristante a fare compagnia a Pellegrini. Nel Como probabilmente Sergi Roberto prenderà il posto dell’acciaccato Perrone. Baturina, sempre più in crescita nelle ultime partite, è in vantaggio su Jesus Rodriguez.

Come vedere Como-Roma in diretta tv e in streaming

Como-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il momento psicologico pende tutto dalla parte del Como. Gli uomini di Fabregas hanno perso solo una volta nelle ultime 11 gare e affrontano una Roma “stritolata” dal calendario. Gasperini deve fare i conti con una difesa che ha perso l’impermeabilità di inizio stagione e con un rendimento esterno deficitario (zero vittorie fuori casa da gennaio). Senza N’Dicka e con la testa al ritorno col Bologna, la Lupa rischia grosso contro la qualità di Nico Paz e la crescita di Baturina. Tuttavia, entrambe le squadre faticano negli scontri diretti (pochissimi punti contro le big), il che suggerisce una sfida tesa e tattica. La sensazione è che il Como difficilmente uscirà sconfitto tra le mura amiche contro una Roma così condizionata dal turnover. La propensione offensiva dei lariani e le crepe difensive giallorosse garantiscono almeno due reti nel match, ma non ci aspettiamo una gara troppo movimentata.

Le probabili formazioni di Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen.

Como-Roma: chi vince? Como

Pareggio

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1