Pronostico Betis-Celta Vigo: la costante è la stessa

Betis-Celta Vigo è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Entrambe impegnate in Europa nel corso della settimana, Betis e Celta hanno vive speranze di passare il turno. I primi devono ribaltare, in casa, la sconfitta contro il Panathinaikos; i secondi invece devono andare a Lione dopo l’uno a uno tra le mura amiche.

Divise da soli tre punti in classifica – quinto e sesto posto – vogliono anche pensare a conquistare un posto europeo per la prossima stagione. E siccome per il Betis il momento non è dei migliori – sono due le sconfitte di fila – a differenza di un Celta che si presenta a questo match con quattro risultati utili nelle ultime cinque, crediamo che questo match, anche per via delle fatiche accumulate e anche per il pensiero che vuoi o non vuoi ci sarà per la prossima settimana, possa far rimanere invariate le distanze.

Che poi il pareggio è il risultato che viene fuori maggiormente – due volte nelle ultime quattro – e quindi ci pare possa uscire di nuovo. Quello che invece viene sempre fuori (è stato così negli ultimi sei scontri diretti) è il fatto che questo match, nell’arco dei 90minuti, regali sempre almeno un gol per squadra. E anche stavolta, questa statistica, dovrebbe essere confermata.

Come vedere Betis-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Celta Vigo, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Pareggio è il nostro pronostico. Diciamo che è sempre complicato. Quello che non ci pare possa essere complicato è il fatto che entrambe possano trovare la via della rete. Sarà la sesta volta di fila che succederà questa cosa.

Le probabili formazioni di Betis-Celta Vigo

BETIS (4-3-3): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Hernandez, Ezzalzouli.

CELTA VIGO (4-4-2): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza; Jutgla, Iglesias, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1