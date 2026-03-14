Pronostico Verona-Genoa: De Rossi chiude i conti

Verona-Genoa è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’affermazione contro la Roma, meritata, bellissima, importante, ha permesso al Genoa di Daniele De Rossi di allontanarsi un poco dalla zona rossa della classifica. Adesso i liguri devono cercare di gestire il vantaggio che hanno accumulato. E magari cercare pure di chiudere i conti.

Il Verona, con la vittoria sul campo del Bologna – totalmente inaspettata ma pure in questo caso meritata – ha fatto capire di essere vivo. Certo, non è semplice per Sammarco riuscire nell’impresa di salvarsi. Anzi, ci pare davvero un compito complicato. Ma ci proveranno i veneti e magari chissà, come successo spesso negli ultimi anni, riusciranno pure nel miracolo. Ma purtroppo per loro questi non escono sempre.

Sta bene il Genoa, fisicamente ma soprattutto mentalmente. E da quando De Rossi si è seduto su questa panchina si è creata un’alchimia che mai si era vista. Una squadra che se la gioca dappertutto. E anche sul campo del Verona i rossoblù dovrebbero riuscire a tirare fuori una prestazione importante e portare a casa un risultato positivo.

Come vedere Verona-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Genoa è in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Crediamo che il Genoa possa riuscire a portare a casa un risultato positivo. Quindi la doppia esterna ci potrebbe stare. I più coraggioso possono andare proprio di colpaccio ligure.

Le probabili formazioni di Verona-Genoa

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Vitinha.

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POSSIBILE RISULTATO: 0-1