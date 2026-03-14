Pronostico Udinese-Juventus: sorpasso a tutti i costi

Udinese-Juventus è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro il Pisa, una settimana fa, la Juventus si è scatenata nel secondo tempo: dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 fra i mugugni dello Stadium – che di lì a poco sarebbero diventati fischi – la squadra di Luciano Spalletti ha trovato il modo di scardinare la difesa del fanalino di coda del torneo ed è finita in goleada. Quattro gol ai derelitti nerazzurri ed altrettanti cognomi nel tabellino dei marcatori: Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga.

Una vittoria obbligata, fondamentale per non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, alla quale si è aggiunto anche lo spavaldo Como di Fabregas. I lariani condividono la quarta piazza, a quota 51 punti, insieme alla Roma, reduce dal passo falso di Marassi con il Genoa, e la Signora insegue a 50. I bianconeri ora devono approfittare di un calendario che si mette in discesa – le uniche vere insidie, da qui a maggio, si chiamano Atalanta e Milan – sebbene in questa stagione piena di alti e bassi Madama abbia dimostrato di poter inciampare pure con le medio-piccole se non scende in campo con la giusta cattiveria. Sabato scorso, in ogni caso, Spalletti ha gioito, oltre che per i tre punti, anche per il primo clean sheet da gennaio. Adesso non resta che interrompere il digiuno di vittorie in trasferta: considerando tutte le competizioni che hanno visto protagonista la Juventus l’ultima affermazione lontano dallo Stadium risale al 1 febbraio.

Udinese quasi salva ma ancora affamata

Locatelli e compagni ci proveranno a Udine, nell’anticipo del sabato sera. I friulani hanno ormai la salvezza in tasca, essendo a +12 sulla terzultima, ma nelle ultime uscite non hanno dato la sensazione di essere appagati, anzi.

Prima hanno travolto la pericolante Fiorentina 3-0 al Bluenergy Stadium e poi hanno messo paura ad una squadra che sta lottando per un posto nell’Europa che conta come l’Atalanta, costretta a rimontare un doppio svantaggio e ad accontentarsi di un punto a Bergamo (2-2).

Kosta Runjaic, tecnico bianconero, contro la Juventus ritrova due pedine importanti come Atta e Solet, ma solo il secondo dovrebbe partire dal 1′ nel match con la Signora. Dall’altro lato, Spalletti non ha convocato l’ormai ristabilito Vlahovic – il centravanti serbo non è ancora pronto – e davanti potrebbe sperimentare l’opzione Yildiz falso nove al posto di un David che sta deludendo. Alle spalle del turco giocherebbero Conceiçao, McKennie e Boga. In porta Perin di nuovo in vantaggio su Di Gregorio.

Come vedere Udinese-Juventus in diretta tv e in streaming

Udinese-Juventus è in programma sabato alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet. La vittoria della Juventus è quotata invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

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Il pronostico

La Juve, rinfrancata dal poker rifilato al Pisa, cerca i punti necessari per scavalcare il duo Roma-Como e riprendersi il quarto posto. Di fronte, un’Udinese che, seppur ormai quasi salva, sta giocando un calcio coraggioso e spensierato, capace di schiantare la Viola e far tremare l’Atalanta. Vista la cronica difficoltà della Juventus nel tenere la porta inviolata in trasferta – ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro gare giocate fuori casa tra tutte le competizioni – e la vena realizzativa dell’Udinese tra le mura amiche, è difficile immaginare un altro clean sheet di Perin. Il segno Gol si può abbinare alla vittoria degli uomini di Spalletti, che oltre ad avere una qualità tecnica superiore hanno pure più motivazioni rispetto ai friulani.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

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POSSIBILE RISULTATO: 1-2