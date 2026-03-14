Pronostico Monaco-Brest: non c’è storia nel Principato

Monaco-Brest è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due delle squadre più in forma del campionato. Anche se con valori diversi. Entrambe, però, arrivano a questa partita in programma sabato sera dopo un filotto di risultati utili importanti. Ma sicuramente i monegaschi hanno fatto il vero colpaccio lo scorso fine settimana.

La vittoria sul campo del PSG – una mezza rivincita dopo l’eliminazione nello spareggio di Champions – ha ridato speranze europee, anche molto importanti, ad una squadra che ad un certo punto aveva perso tutto e non sapeva a cosa aggrapparsi. Il Monaco è tornato in corsa, con forza e personalità, e adesso non ha nessuna intenzione di interrompere questa striscia. Anzi, una doppia striscia: ce n’è una aperta, infatti, pure nel Principato contro il Brest.

Da sei anni di fila questa partita, quando va in scena dentro lo stadio del Monaco, finisce sempre con una vittoria di casa. Quindi diciamo che ci sono davvero poche speranze per il Brest di alimentare, in questo caso, quelle che sono le pochissime possibilità di rientrare in corsa Europa.

Come vedere Monaco-Brest in diretta tv e in streaming

Monaco-Brest è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Monaco è quotata 1.64 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.63 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Quinto risultato utile di fila per il Monaco ed ennesima vittoria in casa contro il Brest. Momento troppo importante per i monegaschi. Le probabili formazioni di Monaco-Brest MONACO (3-5-2): Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Mawissa, Camara, Teze, Golovin; Akliouche, Balogun, Coulibaly.

BREST (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Balde; Ajorque. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1