Pronostico Sampdoria-Venezia: il terremoto dà il via libera

Sampdoria-Venezia è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sarà Attilio Lombardo a guidare la Sampdoria almeno fino alla sosta di fine marzo dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti. La situazione in Liguria è complicata, molto complicata. Non si riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una classifica brutta e di certo che non aiuta a fare le scelte che servono per il futuro.

Insomma, è tutto uno stato d’animo diverso rispetto a quello che si vive a Venezia: primi in classifica gli uomini di Giovanni Stroppa, con cinque punti di vantaggio rispetto al terzo posto occupato dal Frosinone. Non è un margine incredibile, ma è un ottimo margine per pensare a cose positive. Il Venezia è la squadra che è venuta fuori così all’improvviso. Nelle ultime cinque ha vinto quattro volte e nelle ultime 14 ha perso solamente una volta contro il Modena in casa. Inaspettata. Una squadra che ha lavorato bene, e che ha un allenatore abituato a vincere i campionati cadetti e che adesso è il favorito per la promozione diretta. La situazione in casa Samp aiuterà senza dubbio il Venezia, non può essere altrimenti. E crediamo che il colpo ospite sia davvero alla portata di una squadra che vive un momento di forma straordinario in tutto e per tutto.

Come vedere Sampdoria-Venezia in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Venezia in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Vittoria del Venezia. Senza dubbio. La Samp anche per quello che sta succedendo fuori dal campo non può competere contro la squadra più in forma di tutte.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Venezia

SAMPDORIA (3-4-3): Martinelli; Viti, Abildgaard, Palma; Cicconi, Esposito, Barak, Di Pardo; Soleri, Begic; Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Dagasso, Busio, Doumbia, Sagrado; Adorante; Yeboah.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2