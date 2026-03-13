Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionato

Real Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sì, sarà davvero complicato per il Real Madrid riuscire a riprendere il Barcellona che adesso è avanti di quattro lunghezze in campionato, ma la prova fatta contro il City in Champions League potrebbe dare un grandissimo entusiasmo alla squadra di Arbeloa.

Trascinata da un Valverde in versione pallone d’oro, la squadra madrilena ha distrutto quella di Guardiola mettendo una serissima ipoteca al passaggio del turno. Ovvio, gli inglesi sono comunque da prendere con le molle, ma una squadra come il Real da sempre è abituata a giocare partite importanti ogni tre giorni, quindi di contraccolpi non è che ce ne dovrebbero essere. L’Elche, una posizione sopra la zona retrocessione, effettivamente non può creare nessun fastidio nonostante le assenze e nonostante qualche cambio fisiologico dentro la formazione. Gli ospiti non vincono addirittura dal 19 dicembre e non è che possono pensare di risolvere i propri problemi, o aggiustare la classifica, nella sfida del Bernabeu. Insomma, ci pare molto scontato che possa venire fuori un’affermazione madrilena. E sotto vi diciamo come la vediamo.

Come vedere Real Madrid-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Elche, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Real Madrid è abbastanza alta per non pensare ad aggiungere altro. Però la sfida potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Elche

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, F Garcia; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Guler; Vinicius, Brahim.

ELCHE (3-4-1-2): Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Valera; Neto; A Silva, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1