Pronostico Norwich-Sheffield: vale solo per una squadra

Norwich-Sheffield è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

La partita ha un valore molto importante per i padroni di casa del Norwich. I canarini hanno dieci punti di vantaggio e molte squadre in mezzo rispetto alla zona retrocessione, ma non hanno ancora conquistato la salvezza aritmetica. Evidente che servono pochissimi punti per festeggiare e che potrebbero arrivare in questa partita contro lo Sheffield.

Agli ospiti interessa poco, se possiamo dire così, questo match. Undicesimo posto in classifica, 49 punti, e sì, in questo caso possiamo serenamente parlare di obiettivo raggiunto. Inoltre, per la solita legge dei grandi numeri, e mai come quest’anno queste due squadre sono vicine, il Norwich la può vincere. Da dieci partite a questa parte infatti i padroni di casa non conoscono il gusto della vittoria, e dell’annessa gioia, quando affrontano lo Sheffield. L’occasione giusta? Sì, è l’occasione assolutamente giusta per riuscire a rompere questo tabù. E raggiungere, di conseguenza, la serenità che serve per affrontare senza grossi patemi la parte finale della stagione.

Come vedere Norwich-Sheffield in diretta tv e streaming

La sfida Norwich-Sheffield, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Norwich è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara che dovrebbe comunque regalare almeno un gol per squadra, il Norwich dovrebbe riuscire a rompere il tabù e centrare il primo obiettivo stagionale.

Le probabili formazioni di Norwich-Sheffield

NORWICH (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; Field, McLean; Slimane, Maghoma, Ahmed; Kvistgaarden.

SHEFFIELD (4-2-3-1): Davies; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Riedewald, Peck; Brooks, O’Hare, Cannon; Bamford.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1