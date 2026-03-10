Pronostico Norwich-Sheffield: vale solo per una squadra

Norwich-Sheffield è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
La partita ha un valore molto importante per i padroni di casa del Norwich. I canarini hanno dieci punti di vantaggio e molte squadre in mezzo rispetto alla zona retrocessione, ma non hanno ancora conquistato la salvezza aritmetica. Evidente che servono pochissimi punti per festeggiare e che potrebbero arrivare in questa partita contro lo Sheffield.
Agli ospiti interessa poco, se possiamo dire così, questo match. Undicesimo posto in classifica, 49 punti, e sì, in questo caso possiamo serenamente parlare di obiettivo raggiunto. Inoltre, per la solita legge dei grandi numeri, e mai come quest’anno queste due squadre sono vicine, il Norwich la può vincere. Da dieci partite a questa parte infatti i padroni di casa non conoscono il gusto della vittoria, e dell’annessa gioia, quando affrontano lo Sheffield. L’occasione giusta? Sì, è l’occasione assolutamente giusta per riuscire a rompere questo tabù. E raggiungere, di conseguenza, la serenità che serve per affrontare senza grossi patemi la parte finale della stagione.
Come vedere Norwich-Sheffield in diretta tv e streaming
La sfida Norwich-Sheffield, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Il pronostico
In una gara che dovrebbe comunque regalare almeno un gol per squadra, il Norwich dovrebbe riuscire a rompere il tabù e centrare il primo obiettivo stagionale.
Le probabili formazioni di Norwich-Sheffield
NORWICH (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; Field, McLean; Slimane, Maghoma, Ahmed; Kvistgaarden.
SHEFFIELD (4-2-3-1): Davies; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Riedewald, Peck; Brooks, O’Hare, Cannon; Bamford.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
