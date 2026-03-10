Pronostico Mirassol-Santos: sfruttano il momento negativo

Mirassol-Santos è una partita della quinta giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Mirassol non vince da cinque partite, tra tutte le varie competizioni che si giocano in Sudamerica. Un momento sicuramente negativo per i padroni di casa e il Santos, che ci appare una squadra in crescita, ne potrebbe approfittare, almeno per non perdere.

I bianconeri ospiti hanno un punto in meno in classifica dopo quattro giornate e anche una partita in più. Però, almeno, nello spazio delle ultime cinque gare disputate ne hanno vinte tre. E in tutte e cinque le occasioni sono state partite da almeno tre reti complessive e non è una cosa usuale nel campionato brasiliano vedere tutti questi gol. Una cosa da tenere sicuramente in considerazione per il nostro pronostico. Il Santos, inoltre, in generale, quando gioca contro il Mirassol riesce a tirare fuori delle prestazioni importanti. Ad esempio negli ultimi cinque scontri diretti è arrivata solamente una sconfitta per gli ospiti. Che possono sicuramente sfruttare, come detto prima, il momento non del tutto positivo per uscire fuori da questo campo in maniera indenne. Inoltre, tra le altre cose, sembra essere tornato in forma anche Neymar: l’attaccante, che sogna una convocazione al prossimo Mondiale, nell’ultima gara contro il Vasco ha segnato due gol risultando decisivo. Sì, potrebbe essere ancora determinante, le qualità sono immense.

Come vedere Mirassol-Santos in diretta tv e in streaming La sfida valida per la quinta giornata del Brasileirao Mirassol-Santos, in programma mercoledì all'1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico Il Santos dovrebbe riuscire indenne da questa partita nonostante per i bookmaker parta dietro nel pronostico. Ma Neymar è tornato e la vittoria contro il Vasco potrebbe essere determinante. Gara, comunque, da almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Mirassol-Santos MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Igor Carius, Victor, Willian, Victor Luis; Neto Moura, Jose Aldo; Negueba, Lucas Mugni, Alesson; Nathan.

SANTOS (4-4-2): Brazao; Igor Vinicius, Frias, Luan Peres, Vinicius Lira; Barreal, William Arao, Gabriel, Moises; Rony, Neymar. POSSIBILE RISULTATO: 1-2