Pronostico Birmingham-QPR: una delle due risorge

Birmingham-QPR è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
Accomunate da un ultimo periodo negativo – entrambe vengono da tre sconfitte di fila – una delle due risorgerà. E noi crediamo ci sia una squadra favorita.
Sono due i punti che dividono in classifica queste due squadre a favore del Birmingham. Che in generale non ha nemmeno chissà quale storico positivo contro il QPR. Però prima o poi un cambio di marcia ci deve essere e siamo convinti sia arrivato quel momento. Ma soprattutto, in casa, il Birmingham ha dimostrato nel corso dell’anno di essere una squadra temibile per tutti. A questo fattore ci dobbiamo aggiungere i problemi che affliggono gli ospiti nell’ultimo periodo: una squadra falcidiata, letteralmente, da diversi infortuni (soprattutto in difesa) che non aiutano in nessuno modo a essere fiduciosi per questo match. Una situazione che non si può non tenere in considerazione per fare un pronostico. Mettiamolo in chiaro: entrambe comunque hanno raggiunto la salvezza, non ci sono problemi di classifica. Ma non ci sono nemmeno motivazioni per andare a prendere quelle che stanno davanti. E questo ci permette di dire, sotto, anche un’altra cosa.
Come vedere Birmingham-QPR in diretta tv e streaming
La sfida Birmingham-QPR, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Il pronostico
Il Birmingham confermerà quella che è la sua forza in casa. Il QPR, in emergenza, venderà cara la pelle, ma alla fine, nonostante potrebbe riuscire a segnare almeno un gol, dovrebbe perdere.
Le probabili formazioni di Birmingham-QPR
BIRMINGHAM (4-5-1): Allsop; Iwata, Klarer, Neumann, Wagner; Paik, Solis, Roberts, Ducksch, Gray; Stansfield.
QPR (4-4-2): Walsh; Mbengue, Dunne, Edwards, Morgan; Vale, Hayden, Varane, Saito; Smyth, Kone.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
