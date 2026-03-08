Pronostico Valencia-Alavés: niente scossa col cambio in panchina

Valencia-Alavés è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

In questa partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la lotta alla salvezza, l’Alavés si presenta con un nuovo allenatore in panchina che giocherà questo match anche da ex: Quique Sanchez Flores infatti è stato scelto per cercare di risollevare una squadra, quella ospite, che negli ultimi cinque turni ha conquistato solamente due punti e che è davanti alla zona rossa di sole due lunghezze.

La vittoria della scorsa settimana invece, sempre al Mestalla contro l’Osasuna, ha permesso al Valencia di respirare un poco e salire a quota 29. Adesso il margine è importante con quelle che rischiano la retrocessione ma non così ampio da poter stare al sicuro. Certo, un’altra vittoria contro una squadra in crisi regalerebbe non la certezza matematica, ma quasi, di rimanere nella Liga pure il prossimo anno. Quindi le motivazioni sono davvero importanti in seno ai padroni di casa. Una squadra che da un po’ di tempo non riesce a vivere con tutta la serenità che meriterebbe la propria storia.

E poi c’è ancora, esiste eccome, la legge dei grandi numeri che deve essere rispettata. Il Valencia non vince contro l’Alavés dal lontano 2011, la striscia più lunga della propria storia senza affermazioni: 2 pareggi e 4 sconfitte. Insomma, una situazione da ribaltare e questa ci pare possa essere proprio la domenica adatta.

Come vedere Valencia-Alavés in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Alavés, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La quota oltre due volte la posta per la vittoria del Valencia ci pare molto importante e assolutamente da prendere. Occhio anche al GOL, pure in questo caso molto alto come quota.

Le probabili formazioni di Valencia-Alavés

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Comert, Nunez, Gaya; Rodriguez, Ugrinic; Ramazani, Guerra, Rioja; Sadiq.

ALAVES (4-3-3): Sivera; Tenaglia, Pacheco, Jonny; Perez, Blanco, Suarez, Enriquez; Alena; Martinez, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1