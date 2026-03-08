Pronostico Siviglia-Rayo Vallecano: sulla scia del derby una grande vittoria

Siviglia-Rayo Vallecano è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante il Siviglia negli ultimi anni si sia dimostrata una squadra sicuramente meno forte di quella che tutti noi abbiamo conosciuto per molto tempo, c’è da dire che quando incontra il Rayo Vallecano non perde mai.

Sono sei i risultati utili di fila degli andalusi contro questa squadra, una striscia importante che, per quello che si è visto anche nell’ultimo periodo, è destinata a rimanere aperta. Soprattutto per quello che si è visto domenica scorsa nel derby: sotto di due gol contro il Betis, una squadra sulla carta molto più forte e anche la classifica ne è la prova, gli uomini di Almeyda hanno dimostrato di avere un carattere importante, clamoroso, che ha permesso di riprendere la partita e strappare un punto. Che non è che vale solo per la classifica, ma vale per tutto quello che c’è dietro: riuscire a rimontare due gol in un derby così sentito non è cosa da poco, anzi. E il Siviglia può sfruttare lo stato d’animo pieno di entusiasmo arrivato dopo questo match.

Anche il Rayo sta bene – le due squadre sono appaiate a quota 30 in classifica – ma come detto prima non riesce, quando incontra il Siviglia, a vincere. L’ultimo sorriso risale al 2022: vittoria in trasferta per uno a zero. Non sarà così stavolta.

Come vedere Siviglia-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Rayo Vallecano, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Crediamo che la rimonta riuscita nel derby possa regalare delle certezze importanti al Siviglia. Quindi la vittoria andalusa è molto probabile e, con tre punti, potrebbe essere chiuso il discorso salvezza.

Le probabili formazioni di Siviglia-Rayo Vallecano

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; J Sanchez, Agoume, Sow, Ejuke; Adams, Romero.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Lopez, Ciss, Diaz; Akhomach, De Frutos, A Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1