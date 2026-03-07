Pronostico PSV Eindhoven-AZ Alkmaar: il piano di Bosz per ritrovare subito il sorriso

PSV Eindhoven-AZ Alkmaar è una partita della ventiseiesima giornata di Eredivisie e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il PSV Eindhoven è appena volato fuori dalla Coppa d’Olanda, da queste parti denominata KNVB Beker. Per il secondo anno di fila la formazione di Peter Bosz è uscita in semifinale: nella gara unica con il NEC la dominatrice indiscussa dell’Eredivisie è stata prima raggiunta e poi ribaltata in un pirotecnico 3-2 che ha divertito il pubblico del Goffertstadion di Nimega. Per il PSV è il secondo ko nelle ultime quattro partite disputate tra coppa nazionale e campionato: lo scorso 13 febbraio i biancorossi si erano arresi 2-1 al non irresistibile Volendam.

Prima di questi passi falsi gli uomini di Bosz avevano perso solamente una volta in patria, lo scorso agosto contro il Telstar: le altre sconfitte erano maturate tutte in Champions League. Normale, forse, rilassarsi un po’ dopo aver messo in ghiaccio quello che sarebbe il terzo titolo consecutivo. Sono addirittura 17, infatti, i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Feyenoord. Ed in caso di vittoria sull’AZ Alkmaar il PSV si porterebbe a +20, in attesa che il club di Rotterdam affronti il NAC Breda il giorno successivo.

Schouten e compagni sono imbattuti da sei incontri con i Kaasboeren, sebbene abbiano vinto soltanto uno degli ultimi sei incontri casalinghi, a partire dal 2019. Anche l’AZ in settimana è sceso in campo in Coppa d’Olanda: grazie a due autoreti ha avuto la meglio sul Telstar (2-1), un successo che gli consentirà di giocare per il secondo anno consecutivo la finalissima della coppa nazionale nonché di sollevare un trofeo per la prima volta dal 2013. Trionfo che addolcirebbe una stagione non proprio esaltante, almeno per quanto riguarda l’Eredivisie: l’AZ, infatti, è momentaneamente sesto ed il suo rendimento in campionato è stato molto altalenante. La gara con il PSV precede di qualche giorno l’andata degli ottavi di finale di Conference League con lo Sparta Praga, motivo per cui il tecnico Leeroy Echteld potrebbe ruotare diversi giocatori.

Come vedere PSV Eindhoven-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming

La sfida PSV Eindhoven-AZ Alkmaar, in programma sabato alle 20:00, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Como TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

Il pronostico

Il PSV sta vivendo un paradosso: ha il campionato in pugno ma sembra aver perso quella brillantezza che lo aveva reso imbattibile fino a febbraio. I due ko recenti tra coppa e campionato suggeriscono un calo di tensione fisiologico.

Tuttavia, affrontare l’AZ in casa evoca ricordi contrastanti: i biancorossi hanno vinto soltanto uno degli ultimi sei scontri diretti ad Eindhoven dal 2019. La squadra di Echteld arriva con l’entusiasmo della finale raggiunta ma con il fiato corto e la testa rivolta alla Conference League. In un match tra una capolista ferita nell’orgoglio e un’outsider distratta dall’Europa, la qualità della rosa di Bosz dovrebbe fare la differenza. Il PSV vorrà reagire subito per portarsi a +20 e spegnere ogni polemica dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda. L’AZ potrebbe soffrire il turnover e la stanchezza mentale post-semifinale. Con la combo 1+Over 2.5 si dovrebbe andare sul sicuro.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-AZ Alkmaar

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Dest, Obispo, Schouten, Sildillia; Veerman, Wanner; Perisic, Saibari, Man; Pepi.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit; Boogaard, Koopmeiners; Jensen, Mijnans, Oufkir; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1