Pronostico Fulham-Southampton: la differenza di categoria è determinante

Fulham-Southampton è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il Southampton, squadra che cercherà di risalire in Premier tramite i playoff, non vince contro il Fulham da quattro turni. Lo scorso anno una vittoria e un pareggio. E adesso che c’è anche una categoria di differenza, e i bianconeri di casa stanno decisamente bene (tre vittorie nelle ultime quattro uscite) non sappiamo proprio come i padroni di casa non possano sfruttare l’occasione e superare questo turno in Fa Cup.

Nonostante ci siano moltissime squadre importanti ancora in corsa dentro la manifestazione, non è cosa inusuale che in finale in questa coppa ci vadano delle squadre che di solito hanno poche possibilità di vincere dei trofei. Anche perché poi le partite che contano davvero arrivano in momenti dell’annata nei quali quelle che giocano sempre devono un poco rifiatare oppure decidere in quale manifestazione destinare le proprie energie. Quindi, anche se non verrà mai detto apertamente, e ci mancherebbe altro, il Fulham sotto sotto crede alla possibilità di prendersi qualche soddisfazione, a partire appunto da questo ottavo di finale contro una squadra di categoria inferiore.

Poi quello che riserverà il tabellone si vedrà – una tra Newcastle e City che appunto potrebbero essere distratte da altri tornei – quindi è meglio andare avanti. E il Fulham, per qualità e per stato di forma ha le carte in regola per riuscire a vincere questa partita.

Come vedere Fulham-Southampton in diretta tv e streaming

La sfida Fulham-Southampton, gara valida per gli ottavi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 13. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN.

Comparazione quote

La vittoria del Fulham è quotata 1.52 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Dentro una gara che comunque dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, la vittoria del Fulham ci pare scontata.

Le probabili formazioni di Fulham-Southampton

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Iwobi, Berge; Bobb, Smit Rowe, Chukwueze; Rodrigo Muniz.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Haewood, Stephens, Manning; Charles, Bragg; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1