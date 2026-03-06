Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona: una forza enorme

Athletic Bilbao-Barcellona d è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Difendere i quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in un momento in cui le partire hanno un peso specifico enorme e, in un momento in cui torna la Champions League. Il Barcellona sa che questo è il momento di alzare il livello di guardia, anche perché il Real Madrid non sta benissimo. Si potrebbe sfruttare la situazione, per allungare. Ma non sarà semplice contro il Bilbao.

C’è da dire che i baschi non se la passano nemmeno benissimo. Hanno cinque punti di distacco rispetto alla zona Europa e hanno pure poche possibilità di rientrare. A patto che inizino a vincere delle partite, ma questa proprio non ci sembra il caso. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa del Re – la vittoria per tre a zero contro l’Atletico non è bastata – il Barcellona ha mostrato appunto contro i madrileni di essere una squadra viva e che sta bene. Altrimenti non sarebbe mai riuscita a tenere vivo il discorso qualificazione per tutti i novanta minuti. La truppa di Flick ha sicuramente perso delle energie fisiche e mentali non indifferenti, ma ha ulteriormente capito il livello della propria forza. Quando questa squadra entra in campo con la mentalità giusta non ce n’è davvero per nessuno.

Ed è per questo che crediamo che su un campo che rimane comunque difficile per tutti, il Barcellona abbia le carte in regola per fare il colpaccio grosso e stare almeno con quattro punti di vantaggio rispetto al Real Madrid.

Come vedere Athletic Bilbao-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Barcellona, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.47 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il colpo esterno del Barcellona è pronosticabile e anche la quota è abbastanza alta per inserirla in una multipla senza andare a cercare altro. Anche il GOL ci pare assicurato vista la “forza” difensiva dei catalani.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Vivian, Paredes, Laporte, Boiro; Rego, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Cancelo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3