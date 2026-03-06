Pronostico Atalanta-Udinese: riscatto nerazzurro con l’incognita stanchezza

Atalanta-Udinese è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il doppio botta e risposta con la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia ha permesso all’Atalanta di uscire indenne dalla sfida dell’Olimpico: prima Pasalic e poi Musah hanno replicato a Dele-Bashiru e Dia, un 2-2 prezioso in vista del ritorno che si giocherà a Bergamo tra oltre un mese. Per la Dea però è un periodo ricco di impegni e non c’è assolutamente modo né tempo di tirare il fiato e prendere un po’ di ossigeno.

Nella prossima settimana la truppa nerazzurra – delle italiane l’Atalanta è l’unica “sopravvissuta” in Champions League – affronterà la schiacciasassi Bayern Monaco nell’andata di uno storico ottavo di finale, mentre in campionato gli orobici devono continuare la rincorsa al quarto posto, che ha subito una brutta battuta d’arresto domenica scorsa in seguito alla sconfitta (la prima in campionato nel 2026) in casa del Sassuolo a Reggio Emilia (2-1). Gli uomini di Raffaele Palladino, probabilmente a corto di energie in seguito alla clamorosa rimonta nella coppa dalle grandi orecchie sul Borussia Dortmund, hanno potuto poco contro la freschezza e la vivacità degli emiliani, scivolando a -6 dalla Roma quarta e sciupando una grossa occasione.

Prima di concentrarsi sul Bayern tenteranno di rifarsi nel match casalingo con l’Udinese, che ha ormai raggiunto la quota tranquillità dei 35 punti con il roboante successo di lunedì scorso con la Fiorentina in Friuli (3-0). Contro i viola non c’è stata praticamente partita. La fisicità dei bianconeri ha mandato in tilt la squadra di Paolo Vanoli: trascinati da un irresistibile Davis, gli uomini di Kosta Runjaic hanno così interrotto una serie negativa che inizia a diventare preccupante (3 sconfitte di fila con Lecce, Sassuolo e Bologna).

La Dea sarà ancora priva di De Ketelaere e Raspadori, ma Palladino dovrà fare a meno pure di Ederson, assente già contro il Sassuolo. Sulla trequarti cerca spazio Sulemana, che potrebbe affiancare Samardzic. Davanti continueranno ad avvicendarsi Scamacca e Krstovic. Il tecnico friulano invece ritroverà Atta, out contro la Viola per un problema muscolare. In compenso, però, si è fatto male Bertola. In attacco confermati Zaniolo e Davis.

Il pronostico

Palladino si trova di fronte a un delicato gioco di equilibrismo: gestire le rotazioni prima del Bayern senza perdere terreno dal quarto posto. L’Atalanta ha dimostrato di essere una macchina da gol (due reti anche all’Olimpico mercoledì), ma le assenze di Ederson, De Ketelaere e Raspadori riducono le opzioni di qualità. L’Udinese di Runjaic è un avversario fisico e ostico, capace di battere la Dea all’andata e reduce da una prova di forza contro la Viola. Tuttavia, l’Atalanta in questo campionato non ha mai perso due gare di fila e il fattore campo a Bergamo è storicamente una garanzia di reazione. La fame degli orobici e la necessità di rialzarsi subito dovrebbero prevalere. L’Udinese è pericolosa in ripartenza con Zaniolo e Davis, ma la profondità tattica dei nerazzurri resta superiore. Si può provare il Multigol 2-4 in una partita in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kamara, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1