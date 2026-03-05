Pronostico Al Ahli-Al-Ittihad: si giocano il campionato

Al Ahli-Al-Ittihad è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Due mesi straordinari. Dal 30 dicembre scorso l’Al Ahli non ha mai perso una partita. Anzi, a dire il vero, ne ha pareggiate due e ha vinto tutte le altre. Un cammino strepitoso dei padroni di casa che adesso si giocano il campionato, visto che sono secondi in classifica e hanno buone possibilità di rimanere in alto fino alla fine della stagione.

Un po’ di tempo è servito per riuscire a mettere a posto una squadra che all’inizio non sembrava potesse lottare per la vittoria del campionato. Ma una volta inserita la marcia giusta e trovato l’abito tattico corretto, la strada è stata sempre in discesa. Contro l’Al-Ittihad (una squadra che sicuramente partiva con obiettivi diversi e che si ritrova, adesso, dietro di 17 punti in classifica) forse è uno dei banchi di prova più importanti. Anche perché pure gli ospiti arrivano a questo match forti di sette risultati utili di fila. Però, a differenza dei padroni di casa che molto spesso riescono a tenere la propria porta involata, i gialloneri subiscono qualche gol in più rispetto al dovuto. Una situazione pericolosa che non permette, è evidente, di stare con le battistrada del campionato. Il momento per l’Al Ahli è troppo importante e dura da così tanto tempo che non pensiamo sia arrivato il momento di mettere la parola fine. Quindi ci aspettiamo l’ennesima vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Al Ahli-Al-Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al-Ittihad in programma venerdì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Che non sarà una partita semplice come le altre ce lo dice anche la quota della vittoria dei padroni di casa. Da prendere assolutamente senza inserire altro. Per una notte in testa.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al-Ittihad

AL AHLI (4-3-3): Mendy; Abdulrahim, Demiral, Ibanez, Al Hawsaqi; Kessie, Al Johani, Atangana; Matheus, Toney, Galeno.

AL-ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Sharahili, Kadesh; Doumbia, Fabinho; Diaby, Aouar, Mitaj; En Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1