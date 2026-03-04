Pronostico Rayo Vallecano-Real Oviedo: la zona rossa è allontanata

Rayo Vallecano-Real Oviedo è un recupero della ventitreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico

Un’occasione troppo importante per il Rayo Vallecano. Un’occasione che i padroni di casa non si possono permettere di non sfruttare. Contro l’ultima della classe, che ha diciassette punti e che vede da molto vicino la Segunda Division, c’è la possibilità di prendersi tre punti e allontanare, forse anche in maniera definitiva, la zona rossa della classifica.

Una sola vittoria nelle ultime tre gare per i padroni di casa. Anche se c’è da dire che il momento è positivo perché l’affermazione è arrivata contro l’Atletico Madrid e i due pareggi (quindi parliamo di tre utili di fila) contro Betis e Athletic Bilbao, squadre che fanno un campionato diverso. Insomma, una reazione ad una serie di sconfitte c’è stata e adesso c’è l’occasione per chiudere un cerchio importante. L’Oviedo, soprattutto in trasferta, è una squadra che di fatto si perde: una sola vittoria contro il Valencia, poi qualche pareggio e una serie soprattutto di sconfitte che non permettono in nessun modo di pensare alla salvezza che, a dire il vero, ci pare sfumata da diverso tempo.

Quindi, in questo recupero, il Rayo potrebbe raddrizzare la propria classifica. Una gara che ci pare scritta. Indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Rayo Vallecano-Real Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Real Oviedo, recupero della ventitreesima giornata della LIga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Rayo sfrutterà l’occasione e si prenderà tre punti pesantissimi per la propria classifica.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Oviedo

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Ciss; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos.

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Chaira, Reina, Hassan; Vinas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0